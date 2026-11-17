孩子每天接觸的玩具，看似色彩繽紛又有趣，卻可能暗藏健康風險。近日消基會公布2026年兒童玩具及用品調查結果，發現有3件商品重金屬含量超標，18件國內採購樣品中，13件標示不符規定，不合格率逾7成，其中又以網購商品的標示問題最為嚴重。對此，身兼二寶爸的兒童內分泌專科醫師蔡慶昭指出，部分來路不明的廉價玩具，可能有重金屬、塑化劑或甲醛超標問題，恐成「隱形成長殺手」，並提醒五類該小心的玩具潛藏毒素，以及三種家長把關的方式。

蔡慶昭在社群平台Threads發文說明，幼兒經常將玩具放進嘴巴，玩耍後也可能沒洗手就直接吃東西，增加有害物質進入體內的機會。而這些看不見的毒素，對於發育中的幼兒健康殺傷力遠大於成人，家長選購時不能只看價格與外觀。

超標玩具常見五風險

醫師表示，兒童器官發育尚未成熟，若長期接觸有害物質，可能影響智力、神經、腎臟及內分泌系統。其中，超標玩具常見的風險包括以下5種：

鉛超標：常見於廉價兒童戒指及彩色塗層玩具。鉛具有神經毒性，若幼兒經常啃咬或接觸掉漆玩具，可能增加鉛進入體內的機會，長期暴露恐影響大腦與神經系統發育，造成注意力及認知能力受損。

鎘超標：可能出現在廉價項鍊、金屬飾品的電鍍或塗料中。鎘容易在人體內累積，長期暴露可能損害腎臟，也會干擾鈣質代謝，影響骨骼發育，甚至具有致癌風險。

鉻超標：部分卡通造型手錶的金屬錶帶或彩色材質可能含有過量鉻，長時間接觸皮膚，恐引發過敏反應及接觸性皮膚炎。

塑化劑超標：常見於捏捏樂、軟質紓壓玩具等產品。塑化劑具有干擾內分泌的疑慮，若長期接觸，可能影響荷爾蒙調節及兒童生殖發育。

甲醛超標：劣質木製玩具、拼圖及史萊姆等產品也應留意甲醛問題。過量甲醛可能刺激眼睛與呼吸道，引發不適，長期暴露則會增加健康風險。

玩具怎麼挑？醫師提醒家長注意3件事

面對市面上琳瑯滿目的玩具，蔡慶昭建議，家長首先應認明商品檢驗標識及相關安全標章，選擇有完整中文標示、來源清楚的產品，例如台灣的「ST安全玩具標章」、「商品檢驗標識（燕尾標誌）」或歐盟的「CE認證」，避免購買來路不明的廉價玩具。

其次，拆開包裝後可以先檢查氣味與外觀，如果有明顯刺鼻異味、表面摸起來黏膩，或是輕輕觸碰就掉漆，都應提高警覺，不要急著交給孩子玩。最後，玩具清潔與洗手習慣也不能忽略。孩子玩完玩具後，尤其準備吃東西之前，應使用肥皂確實洗手，洗去只用清水洗不掉的塑化劑和重金屬微粒，避免殘留的有害物質隨食物進入口中。

消基會日前公布2026年兒童玩具及用品調查，依據國家標準CNS 4797-2對30件樣品進行「特定元素遷移」檢驗，模擬兒童誤食或啃咬玩具時重金屬在胃酸環境下的溶出狀況。發現蝦皮購入兒童戒指（紅色星星寶石款）鉛超標；酷澎購入的鳳梨造型兒童項鍊鎘超標；SHEIN購入的汪汪隊旋轉翻蓋手錶鉻超標。呼籲政府提高市場與海關抽驗頻率，評估將高風險兒童金屬飾品納入強制應施檢驗品項，並完善法規定義，避免業者以「15歲以上適用」或「造型配件」等名義規避檢驗。