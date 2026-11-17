流感疫情持續起伏，疾管署呼籲民眾盡速完成流感疫苗接種。隨著國內提供不同劑型的流感疫苗選擇，網路上也流傳不少關於副作用、保護效果等未經證實的資訊，讓許多家長對疫苗產生疑慮。馬偕醫院小兒感染科醫師邱南昌表示，鼻噴式流感疫苗與注射式流感疫苗使用的病毒株相同，且鼻噴式流感疫苗能大大減低孩童對打針的恐懼與不適。接種後常見副作用包括鼻塞、流鼻水，其次則是發燒，通常2至3天內便會自然緩解。

由於疫苗接種後約需兩周時間建立完整免疫保護力，邱南昌提醒，疫苗保護力需要時間建立，不宜等到流感疫情升溫後才接種。家長若對不同疫苗劑型、安全性或適用性有所疑問，應直接諮詢醫師，為孩子選擇合適的疫苗，並把握「越早接種越好」的原則。

邱南昌表示，自去年起，2至未滿18歲的兒童及青少年，除了傳統的注射式流感疫苗，更多了鼻噴式流感疫苗的選擇。然而，部分家長對接種後可能出現的發燒、鼻塞等反應仍有疑慮，加上網路資訊眾說紛紜，難免對疫苗的安全性與保護效果感到困惑，甚至因此延後接種。

流感非普通感冒 嚴重併發症恐引發器官衰竭與重症

邱南昌提到，流感病毒是會引起「全身性感染」的病原體。病毒除造成咳嗽、喉嚨痛等呼吸道不適，還易誘發次發性或繼發性的細菌感染，進而引發嚴重的肺炎、中耳炎或鼻竇炎，少數重症甚至可能侵犯心臟、血管、肌肉與中樞神經系統，家長不可掉以輕心。

他分享，一名兒童在流感初期，僅表現出一般的發燒與呼吸道症狀，看似與尋常感冒無異，但病程卻在短時間內急轉直下，出現神智改變、活動力明顯下降，甚至引發癲癇，經診斷為致死率極高的「急性壞死性腦炎」。

近期門診也陸續收治多起兒童流感併發肌肉發炎的案例，患童往往會出現異常劇烈的全身痠痛；他提醒，若肌炎情況嚴重，甚至可能引發橫紋肌溶解症，進而增加急性腎臟損傷的風險。比起過度擔心接種後短暫的不適，更需要正確認識流感本身可能帶來的重症風險。

邱南昌呼籲，無論選擇哪一種劑型，流感疫苗的安全性都非常高，家長千萬不要被網路上未經證實的資訊誤導，有任何疑問應直接諮詢醫師，以免錯失及早為孩子建立保護力的機會。

針對家長常見的鼻噴式流感疫苗疑問，邱南昌也進一步釐清三大迷思：

迷思一：接種疫苗就會有副作用，尤其是發燒？

邱南昌表示，臨床試驗數據顯示，鼻噴式跟注射式流感疫苗在發燒、頭痛、活動力下降等副作用的比例上幾乎沒有差別，鼻噴式疫苗除了鼻塞與流鼻涕機率較高外，最大的優勢便是免除孩子最恐懼的針頭注射部位疼痛。

他解釋，鼻噴式流感疫苗屬於「活性減毒疫苗」，其原理是將經過改造已經弱化的病毒噴入鼻腔，模擬輕微感染以誘發產生免疫力；接種後最常見的反應為鼻塞與流鼻水，約有近半數的孩子會出現這類輕微症狀，其次是約一成左右的孩童會出現發燒，約2至3天便會自然消退，伴隨食慾下降或哭鬧的比例則相當低。因此，接種後出現短暫反應，並不等於疫苗不安全。家長可事先了解可能出現的接種後反應，若症狀持續、加劇或有其他疑慮，再進一步諮詢醫師。

迷思二：台灣去年才引進鼻噴疫苗，安全性夠嗎？

面對部分家長對「新疫苗」的觀望態度，邱南昌澄清，鼻噴疫苗並非近年才出現的新技術，在歐美國家已累積超過20年的臨床使用經驗。英國更在10多年前就將其納入國家公費疫苗接種計畫，因此已有相當的實際接種經驗可供評估，且有完整的安全性實證數據。

針對網路上曾流傳器官傷害的疑慮，邱南昌說明，鼻噴疫苗所使用的病毒株經過特殊的「冷適應」技術改造，只能在溫度較低的鼻腔環境中生存，一旦病毒隨著呼吸道往下進入體溫較高的氣管、肺部或體內深處，會被體溫殺死無活性，因此不會造成肺部感染，或侵入其他器官例如造成腦部重大損傷。

根據國際間長達20多年的追蹤數據也無此類現象。他提醒，了解疫苗作用原理及長期累積的安全性資料，比單純從「活病毒」三個字判斷風險更重要。若孩子本身具有特殊疾病或健康狀況，則應在接種前主動與醫師討論是否適合鼻噴式疫苗。

迷思三：噴完疫苗後快篩呈現「陽性」，需要馬上吃克流感嗎？

由於鼻噴疫苗含有活性減毒病毒株，有些家長發現孩子在接種後接受流感快篩呈現陽性，便擔心是否真的感染流感，甚至急著讓孩子服用抗流感病毒藥物。

邱南昌表示，接種活性減毒疫苗後短期內快篩驗出陽性是正常現象，且目前的快篩試劑無法區分驗出的是「疫苗病毒株」還是「自然感染的病毒」，因此原則上並不鼓勵在噴完疫苗後刻意去做快篩。

且如剛接種完鼻噴疫苗，就馬上服用克流感等抗病毒藥物，藥物會直接殺死疫苗中的活性病毒株，反而讓疫苗的保護力大打折扣。不過他也提醒，若孩子本身患有氣喘且近期控制狀況不佳，則暫不建議使用鼻噴式疫苗。

邱南昌也再次呼籲家長們，無論選擇哪種劑型，流感疫苗的安全性都非常高，家長不必因網路上真假難辨的訊息而過度恐慌，更不要因此延後甚至放棄孩子的流感疫苗接種。

尤其流感可能引發肺炎、腦炎、心肌炎或嚴重肌炎等併發症，而疫苗接種後又約需兩週才能建立較完整的免疫保護力，因此家長若對疫苗仍有疑問，與其在網路資訊中反覆觀望，更應直接諮詢醫師，依孩子的年齡、健康狀況選擇適合的疫苗，並把握時機及早完成接種。