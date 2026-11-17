九合一大選11月28日投票，針對選舉疏運期間，台灣高鐵公司今宣布全新措施，加開的22班車次中，有10班為「紅眼優惠班次」（抵達端點站超過夜間12時30分），提供提供對號座全面77折優惠；此外，11月27日17時至20時南下超尖峰時段，南港、台北、板橋3站將首度針對自由座旅客進站採「閘門管制」，預計每開放進站10分鐘，隨即管制5分鐘，預估超尖峰時段，自由座旅客排隊超過45至60分鐘。

為因應大量返鄉投票人潮，高鐵也首次於周六上午加開全車自由座列車，呼籲旅客可以避開11月27日傍晚超尖峰時段，改利用11月28日上午搭乘，仍可趕在投票截止之前，投下神聖的一票。

高鐵說，2026地方公職人員選舉即將於11月28日舉行，經檢視訂位狀況後，發現車票即將售罄。為此，高鐵宣布加開22班次列車，並於明天凌晨零時起開放購票。其中，包含10班「紅眼優惠班次」（抵達端點站超過夜間12時30分），提供對號座全面77折優惠。

高鐵呼籲旅客分流搭乘，特別是務必避開11月27日傍晚5時至晚上8時南下超尖峰時段。高鐵公司預估，南港／台北／板橋3站於上述時段自由座等候人潮將為紅燈，將首度比照高速公路閘道儀控，針對自由座旅客進站進行「閘門管制」，預計每開放進站10分鐘，隨即管制5分鐘，呼籲自由座旅客盡量避開紅燈管制時段，分流搭乘。

此外，高鐵也將密切監控自由座人潮、即時應變。特別於11月27日晚間、11月28日上午，總計規畫多達20班全車自由座列車，並首次於周六上午加開全車自由座列車，呼籲旅客可以避開11月27日傍晚超尖峰時段，改利用28日上午搭乘，仍可趕在投票截止之前，投下神聖的一票。

台灣高鐵選舉疏運期間，共加開71班次列車（南下33班、北上38班），提供749班次列車的旅運服務。因應車票即將售罄，交通部也特別協調台鐵、國道客運及海運協助疏運旅客，透過多種「運具聯防」合作，順利完成選舉疏運。