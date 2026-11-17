臺北市立美術館目前正展出日本作曲家、音樂製作人暨藝術家坂本龍一的創作回顧展「坂本龍一｜觀音．聽時」，回顧他自2000年代以來開創性的藝術實踐，集結7組大型裝置作品及1999年歌劇《LIFE》的精選檔案，並呈現他與5組藝術家的長期合作，帶領觀眾重新認識這位音樂大師對藝術、科技與感知的探索。

展出作品包括與高谷史郎（Shiro Takatani）、真鍋大度（Daito Manabe）、卡斯滕．尼古拉（Carsten Nicolai）、阿比查邦．韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）及Zakkubalan合作的創作，透過聲音、影像、光線與空間裝置，呈現坂本龍一對時間、生命、環境與科技的思考，也展現他如何不斷拓展聲音的表現形式，為觀眾開啟聆聽與感受世界的不同方式。

許多人不知道的是，坂本龍一早在1980年代初期便開始運用個人電腦進行音樂創作，1987年開始使用Macintosh SE後，更逐步建立以Mac為核心的音樂製作環境，讓電腦成為他音樂創作與跨媒介實驗的重要工具。而這次展覽背後的重要技術支援，也來自陪伴坂本龍一近40年的Apple技術生態。

走進北美館一樓迴廊，面向中庭落地窗旁，一座帶狀LED顯示器正隨著城市脈動閃爍。這是坂本龍一與真鍋大度合作的《感測流2026—不可見、不可聞（臺北版）》，透過館外天線捕捉空氣中的Wi-Fi與手機電磁波訊號，再將原本無形、無聲的電磁資訊，轉化為流動的聲景與視覺波紋。

談到《感測流2026》的運算核心，真鍋大度透露，團隊選用Mac mini，看重的是其精巧體積下所具備的強大效能與易於維護的特性。他指出，以UNIX為基礎的開發環境，加上Apple從硬體、GPU到作業系統的高度整合，能與團隊平時使用的iPhone、iPad及Mac Studio等裝置無縫串聯，為即時數據轉譯提供穩定的運算環境。

負責展覽技術統籌的KAB Inc.團隊也曾分享，多數作品的系統皆以macOS為開發基礎，選用Mac作為展場後台，不僅能確保系統穩定運作，直覺易用的操作介面，也讓技術人員在遇到突發狀況時，能夠迅速排除問題。

來到相當療癒的《水的樣態1》展間，天花板上數百個噴嘴精準釋放水滴，在水面激起轉瞬即逝的漣漪。創作團隊從全球氣象衛星資料庫取得臺北的降雨資訊，將不同年份的紀錄濃縮，再轉換為水滴落下的節奏，讓原本抽象的氣象數據，化為能夠親眼看見、親耳聽見的自然韻律。另一件結合水霧與光影的作品《LIFE—流動、無形、無聲……》，則取材自坂本龍一的歌劇《LIFE》，透過水、霧、光與影交織出如夢似幻的視聽氛圍。

共同創作者高谷史郎表示，這2件作品都仰賴Mac進行運算與控制，其中一件負責精準掌握水滴落下的時機，另一件則透過演算法整合水、霧、光與影等元素，生成持續變化的視聽體驗。團隊看重的是macOS直覺易用的操作特性，讓複雜的技術系統能夠穩定運作。觀眾也能自由走動，透過改變身體與作品之間的距離，感受聲響在空間中產生的細微變化。

走入另一個幽暗展間，《async—容積》牆面上24台不同尺寸與比例的iPhone、iPad各自獨立播放影像，非同步的畫面交織出坂本龍一工作室的日常片段。仔細觀察，還能在各種樂器與混音台之間，瞥見他使用的iMac。

合作團隊Zakkubalan分享，Apple行動裝置具備精準的色彩呈現與多樣化規格，不僅方便跨國巡迴展覽時進行安裝與測試，各裝置獨立播放的特性，也讓不同畫面自然交錯，營造出獨特的觀看節奏與呼吸感。

除了欣賞藝術作品，展覽也將創作體驗延伸至觀眾。一樓迴廊的公眾計畫「聲音盒｜聲響創作體驗」，由音樂人PUZZLEMAN與創作團隊雜波共同策劃，將精巧的Mac Studio隱身於預置鋼琴裝置後方，結合Ableton Live、AirDrop與iPad等軟硬體工具，邀請觀眾自由敲擊、採集聲音並進行混音，親手創作專屬於自己的聲響作品。

從坂本龍一的個人工作室到美術館展場，Apple技術以穩定且低調的方式融入創作流程，支撐聲音、影像與互動裝置的運作，讓原本抽象的「時間藝術」轉化為可聆聽、可觀看，也能親身感受的立體風景。

「坂本龍一｜觀音．聽時」即日起至2027年3月14日於臺北市立美術館一樓展覽室展出。無論是坂本龍一的樂迷、藝術愛好者，或對科技與聲音創作感興趣的觀眾，都值得把握機會走進展場，感受這場融合藝術、音樂與科技的沉浸式體驗。

坂本龍一＋高谷史郎《水的樣態1》幕後現場。圖／臺北市立美術館提供

坂本龍一＋高谷史郎，《水的樣態1》，2013。圖／臺北市立美術館提供 ©2026 KAB Inc

「聲音盒｜聲響創作體驗」，邀請觀眾自由敲擊，同時採集戶外聲音並進行混音，親手創作專屬於自己的聲響作品。記者黃筱晴／攝影

「坂本龍一｜觀音．聽時」即日起至2027年3月14日於臺北市立美術館一樓展覽室展出。記者黃筱晴／攝影

坂本龍一＋Zakkubalan，《async——容積》，2017。圖／臺北市立美術館提供 ©2026 KAB Inc

本次展覽特別邀請雷光夏錄製中文語音導覽，建議可下載臺北市立美術館app並攜帶藍牙耳機聆聽，感受更多作品背後故事。記者黃筱晴／攝影

「坂本龍一｜觀音．聽時」公眾計畫「聲音盒」幕後現場。圖／臺北市立美術館提供

「坂本龍一｜觀音．聽時」即日起至2027年3月14日於臺北市立美術館一樓展覽室展出。記者黃筱晴／攝影

此次展覽的系統運算大量使用各種Mac裝置。圖／臺北市立美術館提供

坂本龍一＋高谷史郎，《LIFE——流動、無形、無聲……》，2007。圖／臺北市立美術館提供 ©2026 KAB Inc

坂本龍一＋高谷史郎，《LIFE——流動、無形、無聲……》，2007。圖／臺北市立美術館提供 ©2026 KAB Inc

坂本龍一＋真鍋大度，《感測流2026——不可見、不可聞（臺北版）》，2026。圖／臺北市立美術館提供 ©2026 KAB Inc