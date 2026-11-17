明明已經少吃肉、控制飲食，健康檢查報告的膽固醇卻還是紅字，是基因的問題嗎？研究發現，即使是罹患遺傳性高膽固醇血症的患者，只要調整飲食內容，仍有機會改善血脂。另外，研究顯示，連4周採取原形植物性飲食，壞膽固醇平均降低17.9%。醫師指出，降膽固醇的關鍵不只是少吃肉，更需「減少飽和脂肪」及「增加膳食纖維」。

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺表示，不少有高血脂家族史的民眾，認為膽固醇偏高是先天基因決定，即使努力控制飲食也難以改善，只能依賴藥物治療。不過，近期發表於國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）的一項臨床研究，為遺傳性高膽固醇患者帶來新希望。

這項研究招募50名、年齡19至58歲，經基因確診為異合子家族性高膽固醇血症的成人，採取隨機交叉試驗，讓受試者分別接受為期4周的「原型植物性飲食」與「標準美式飲食」，研究期間由團隊統一提供三餐及點心，控制飲食內容與熱量，並依研究設計暫停使用降血脂藥物。

結果發現，相較於標準美式飲食，採取原型植物性飲食的受試者，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇）平均下降17.9%，與動脈粥狀硬化風險相關的載脂蛋白B（ApoB）也降低15%。另外，受試者體重略為下降、血壓呈現改善趨勢，推估未來10年的心血管疾病風險也有所降低。

顏佐樺指出，植物性飲食之所以能改善膽固醇，並非單純不吃肉，而是改變飲食中的脂肪組成。研究中的植物性飲食大幅減少飽和脂肪酸攝取，同時提高單元及多元不飽和脂肪酸比例，有助於降低血液中的壞膽固醇。

另一項重要關鍵是膳食纖維。研究發現，植物性飲食組每日攝取的膳食纖維，是標準美式飲食的兩倍以上。部分水溶性膳食纖維能在腸道中結合膽酸，促進膽酸隨糞便排出，肝臟為了補充流失的膽酸，便會利用更多膽固醇製造膽酸，進而幫助降低血中膽固醇濃度。

顏佐樺建議，民眾改善血脂可從日常餐桌著手，減少紅肉、加工肉品等飽和脂肪來源，以豆腐、豆干、毛豆等豆類製品取代部分肉類，烹調時選擇橄欖油、芥花油等富含不飽和脂肪酸的植物油，並適量攝取堅果及種子。在三餐主食部分，可換成糙米或其他全穀雜糧，增加蔬菜及豆類攝取。

顏佐樺提醒，這項研究雖顯示飲食調整對遺傳性高膽固醇患者仍有幫助，但飲食仍無法完全取代藥物。尤其有高血脂家族史或正在服藥的患者，切勿自行停藥，應持續接受治療、定期追蹤血脂，並與醫師及營養師討論適合自己的飲食策略，才能有效降低心血管疾病風險。