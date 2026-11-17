入秋後氣溫逐漸下降，慢性阻塞性肺病患者須留意急性惡化風險。醫師指出，肺阻塞常見症狀包括慢性咳嗽、胸悶及痰液增多，容易被誤認為一般感冒，尤其秋冬冷空氣刺激、空氣污染及呼吸道感染，都可能誘發急性惡化，若出現咳嗽加劇、痰量增加、痰液變色或呼吸困難，應及早就醫，嚴重恐引發肺炎、缺氧，甚至呼吸衰竭。

台北慈濟醫院胸腔內科醫師饒倫毓指出，慢性阻塞性肺病又稱「肺阻塞」，是呼吸道長期發炎、導致氣流受阻的疾病，好發於中年以上族群，吸菸及二手菸約占致病因素九成，其他危險因子包括空氣污染、長期暴露於粉塵或有害氣體的工作環境，以及反覆呼吸道感染。

饒倫毓表示，秋冬冷空氣容易造成呼吸道收縮、增加痰液黏稠度，加上低溫可能影響呼吸道纖毛清除功能，使痰液不易排出；冬季空氣擴散條件較差，也容易累積PM2.5等污染物。此外，秋冬是流感及呼吸道感染好發季節，民眾因天冷長時間待在室內，也增加病毒傳播機會，都是誘發肺阻塞急性惡化的因素。

73歲王姓老翁便是典型案例。王翁本身患有慢性阻塞性肺病，平時規律服藥控制病情，但隨著氣溫下降，逐漸出現痰液增加、頻繁咳嗽等症狀，起初以為只是小感冒，沒有立即就醫，直到呼吸喘才送往台北慈濟醫院急診。

院方表示，王翁初步胸部X光檢查未顯示嚴重肺炎，但考量其年齡及身體狀況，醫療團隊仍給予抗生素並安排住院。不料住院期間，因肺部深處痰液堆積、難以自行排出，病況進一步惡化為肺炎，一度需要插管及呼吸器治療。饒倫毓安排支氣管鏡檢查確認感染菌種，搭配清痰及抗生素治療，病況才逐漸穩定，歷經一個多月治療後順利出院。

饒倫毓提醒，肺阻塞急性發作時，患者除了咳嗽加劇，也可能出現痰量增加、痰液顏色改變及呼吸喘等症狀，嚴重時不僅可能引發肺炎、缺氧，甚至併發呼吸衰竭、心臟衰竭、氣胸或心肌梗塞，不可輕忽。

「慢性肺阻塞是不可逆的疾病，治療上以穩定病情及維持生活品質為主。」饒倫毓指出，患者需長期使用吸入型支氣管擴張劑，幫助放鬆呼吸道、改善氣流，病情較嚴重者則視個別狀況搭配其他藥物。若發生急性惡化，醫師會依症狀及嚴重程度使用口服或靜脈注射類固醇，減輕呼吸道發炎反應，合併細菌感染徵象時則搭配抗生素治療，嚴重呼吸衰竭者甚至需要插管及呼吸器支持。

除了藥物治療，饒倫毓表示，患者也可透過心肺復健、學習正確呼吸技巧及有效咳痰方式，改善呼吸困難、增進運動耐受力，維持日常生活品質。

饒倫毓提醒，民眾平時應避免吸菸及二手菸，減少接觸空氣污染與粉塵，並維持規律運動、均衡飲食及充足睡眠。肺阻塞患者在秋冬更應注意保暖，依醫囑接種建議疫苗、規律用藥及定期回診；由於長期呼吸功能受損也可能增加心臟負擔，除了追蹤肺功能，也應定期評估心臟狀況，降低併發症風險。