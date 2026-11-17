今天東北季風減弱，各地氣溫回升，天氣也較為穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，大致為晴時多雲，僅東部至恆春半島有零星短暫雨。白天北部高溫可回升至27至30度，中南部約31至35度，感受較前幾天溫暖，不過早晚仍有涼意。

林孝儒表示，明天東北季風再度增強，北部及東部白天起逐漸轉涼，並陸續有局部短暫陣雨出現。中南部則仍以晴或多雲天氣為主，氣溫尚無明顯變化，僅日夜溫差較大。

周四冷空氣持續南下，林孝儒表示，各地氣溫將進一步下降，北部及東北部白天高溫僅約18至20度，低溫約15至16度，中南部的高溫也將降至23至26度左右，低溫約16至18度。各地雲量偏多，普遍為陰或多雲天氣，迎風面的北部、東部及各山區有局部短暫雨。

他預測，周五至周六將是這波冷空氣影響最明顯的時段，目前預報顯示有機會達大陸冷氣團等級。北部及東北部平地低溫有機會探至13至15度，中南部也有14至17度可能。北部及東部白天氣溫偏低，整日感受較冷。隨台灣附近水氣逐漸減少，各地降雨也將趨緩些，不過西半部受到輻射冷卻影響，清晨西半部內陸、近山及空曠地區等低溫可能再低一些。

「這波冷空氣降溫幅度較大、影響時間也較長」，林孝儒說，周四起各地冷意逐日增加，周五至周六氣溫降至低點，周日東北季風或冷氣團逐漸減弱，各地白天氣溫才會重新回升。後半周早晚溫度明顯偏低，提前準備保暖衣物。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。