冷空氣聚集中。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出海平面氣壓分析圖，他表示，圖中紅色是高氣壓，紫色是低氣壓，現在高壓中心1055百帕在蒙古國西側，冷空氣主要由西方過來，推動的力量來自左上方的低氣壓，低氣壓逆時針旋轉，低壓南側西峰將冷空氣往東推送，冷空氣累積增強冷高壓的強度。

另外，鄭明典說，右上方還有一道南北向延伸的低壓帶，這個低壓帶由北極圈內往南延伸，它西側的偏北風將極區的冷空氣往南送，這是溫度相當低的冷空氣，這股往南的冷空氣與由西向東的冷空氣相遇，將會給東亞帶來明顯的低溫。

他表示，目前整個紅色冷高壓的位置偏北，所以持續觀察的是，日本海附近是否有低壓發展，當日本海低壓發展起來，低壓西側的偏北風才會進一步地把冷空氣往台灣方向傳過來，台灣才會有比較明顯的降溫現象。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。