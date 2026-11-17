谷關地區歷史久的龍谷大飯店網路公告，11月30日起暫停營業，包括泡湯和住宿，很多遊客上網說訝異也嘆可惜，目前正要進入冬季泡湯旺季；有遊客表示，這家飯店是他們全家人第一次到谷關住的飯店，充滿回憶；記者今天打電話詢問，飯店人員說規劃大整修，何時復業還未確定。

台中市觀旅局今天表示，目前未接到龍谷大飯店的正式發文通知將停業；龍谷大飯店設立登記是1982年6月15日，至今有44年，登記一般觀光旅館業，地點在谷關入口處，目標明顯，交通方便，由龍谷觀光事業股份有限公司設立，房間數189間。

龍谷大飯店網路公告指出，感謝各位長久以來對龍谷大飯店的肯定，溫暖陪伴與愛護，因受整體市場環境變更及飯店業務緊縮調整影響，將於今年11月30日起，停止提供大眾池、湯屋泡湯及客房住宿服務；記者今天打電話到龍谷大飯店詢問，飯店人員說因為大整修將暫時停業。

一名旅客表示，他們全家人曾住過龍谷大飯店，房價價宜，但建物和內裝老舊，確實需要更新才能吸引客源。