本周可能將迎來入秋首波大陸冷氣團，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至周四變天，周日回溫，下周二新鋒面。冷空氣配合夜間輻射冷卻效應，這波威力不容小覷。趁著今天溫暖的天氣，趕快把厚重羽絨衣、毛毯跟保暖被單拿出來準備好，「大家對這波挑戰 13 度的低溫準備好了嗎？」

入秋首波大陸冷氣團即將抵達，周五晚至周六晨最冷。他說，北部今天至明天氣溫尚舒適，周四至周六連續3天的白天高溫都在20度以下，最冷時刻落在周五晚間至周六清晨，台北測站低溫下探13.8至14.5度，竹苗以北空曠平地更可能出現12度或以下的低溫。南部高溫從29至30度逐步下滑，周四至周六早晚低溫降為18至19度。不過，3000 公尺以上高山如合歡山，降雪機率低。

未來降雨與天氣轉折，賈新興表示，明天至周四，鋒面通過及東北風增強，北部及東半部轉為局部短暫雨，中南部山區也有零星雨。周五至周六，水氣轉乾，轉為乾冷型態，迎風面雨停、各地晴朗，但清晨輻射冷卻使低溫掉到谷底。周日至下周一白天陽光露臉，風力減弱，氣溫稍回升。下周二至下周三下一波鋒面與東北風再度接力報到，各地轉為有雨的天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。