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把握今天最後好天氣 冷空氣明起逐漸南下先濕涼後轉乾冷 高山有望迎雪
把握今天好天氣，中央氣象署表示，東北季風減弱，今天北部及宜花氣溫回升，高溫25至27度，其他地區28至31度，感受溫暖舒適。不過早晚仍涼，各地低溫普遍20至22度。僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及新竹以北山區有零星降雨機率，其他地區皆為多雲到晴。澎湖晴時多雲，23至26度；金門晴時多雲，20至25度；馬祖晴時多雲，19至22度。
明天東北季風增強，冷空氣逐漸南下。北部及宜花天氣轉涼，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周四東北季風影響，北部及宜花天氣偏涼，其他地區亦轉涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，且中層水氣偏多，新竹以南山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。
周五至周六東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜花天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周五中南部山區亦有零星短暫雨。
周日東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼；周日、下周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
下周二東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，下周三、下周四東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。
氣象署表示，若溫度與水氣條件配合，周四晚上至周五上午3500公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山留意道路結冰及路面濕滑情形。
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