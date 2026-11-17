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冬衣準備好 首波冷氣團恐周四報到 溫暖急轉寒冷最凍時間曝
首波冷氣團有機會周四報到。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新預報顯示，周四南下的冷空氣，強度有機會達到大陸冷氣團等級。北台灣低溫下探13至14度，平原、內陸近山區甚至有機會降至12度，中南部夜晚至清晨也會明顯轉冷。
今天是本周最溫暖的一天，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地高溫可達27至29度，白天相當舒適溫暖。明天至周四，鋒面通過，北台灣有短暫降雨機會，隨後冷氣團逐漸南下，氣溫明顯下降，鋒面通過之後，水氣也會逐漸減少，轉為乾冷天氣。周五至周六清晨，冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，預估將是這波冷空氣最冷的時刻，尤其夜晚至清晨，更要留意低溫。周日冷氣團逐漸減弱，各地氣溫開始回升，白天恢復舒適，但早晚仍有涼意。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這周氣溫起伏相當明顯，從溫暖一路轉為寒冷，務必留意溫度變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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