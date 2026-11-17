2026年入秋以來，第1場瑞雪即將報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署今晨最新氣象預報顯示，明天起受鋒面通過且冷空氣南下影響，各地天氣轉趨不穩定，降雨機會也隨著增大。其中，周四晚間至周五上午，若環境水氣與低溫配合，玉山、雪山等3500公尺以上的高山會有零星降雪機率。

2026-11-17 05:21