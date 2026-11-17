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首波冷氣團要來了？ 第1場瑞雪即將報到 專家曝最凍時間點全台有感
2026年入秋以來，第1場瑞雪即將報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署今晨最新氣象預報顯示，明天起受鋒面通過且冷空氣南下影響，各地天氣轉趨不穩定，降雨機會也隨著增大。其中，周四晚間至周五上午，若環境水氣與低溫配合，玉山、雪山等3500公尺以上的高山會有零星降雪機率。
林得恩表示，這波冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團等級，周五至周六清晨最為寒冷。目前評估，中部以北及宜花地區低溫只剩13至15度，南部、澎湖及台東地區低溫也掉到17至19度，金門及馬祖地區低溫14至15度；西半部局部易有輻射冷卻影響，夜晚至清晨的溫度還會再更低一些。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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