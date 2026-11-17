為強化公共用氣安全及營業場所管理，臺中市政府經濟發展局今（13）日舉辦115年度公用天然氣事業暨自助洗衣店查核成果及檢討說明會，邀集欣中、欣林及欣彰三家公用天然氣事業，共同追蹤年度查核成果及建議，並就安全管理及災害應變經驗進行交流精進。經發局表示，以「查核、演練」雙管齊下，從日常安全檢查、災害應變能力到制度規範逐步完善，全面提升天然氣及自助洗衣店安全管理，守護市民生命財產安全。 經發局張峯源局長表示，天然氣安全與市民生活息息相關，從供氣設備、輸配管線到用戶端的使用環境，每個環節都不能輕忽。今年除結合專家學者與消防、勞檢單位，完成上下半年6場次、共75處點位(針對計量站、200戶以上集合住宅、20 年以上老舊住宅等檢查管線、閥件靜電防護措施、管線及設備之安全警告標誌等項目)；為強化大型營業場所與人潮聚集點之用氣安全，另於10月辦理不定期抽查，以用氣量達6萬度的餐飲業及商場為重點，檢視管線、計量表及開關設備運作情形、瓦斯管線與熱源安全距離、漏氣測試、緊急遮斷設備保養及缺失改善情形，督促業者落實安全管理。 在自助洗衣店安全管理方面，配合「臺中市自助洗衣店安全管理自治條例」施行

2026-11-17 00:00