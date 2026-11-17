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今晴熱明午鋒面變天 吳德榮：周四起轉冷探11度低溫 這時恐冷氣團達標
今天至明天上午東北季風減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲偶有零星降雨的機率。
溫度方面，他說，各地白天偏熱，早晚涼。今天北部19至30度、中部18至33度、南部19至34度、東部18至32度。
不過，吳德榮表示，明天下午鋒面到，天氣轉變，氣溫降。周四、周五另一東北季風影響，周四北部、東半部有局部短暫雨，周五水氣減少，花東及南部山區偶有局部短暫雨的機率。周四、周五明顯轉涼，早晚偏冷，要添加衣物。清晨能帶來的平地最低氣溫，比前一波略低，約可降至11度左右，台北測站約降至15度。
他說，周六清晨因輻射冷卻，將會降得更低，但至於是否因此而觸及大陸冷氣團定義，在模擬的不確定範圍，還不一定，需再觀察。周六至下周一東北季風逐日減弱，各地連日晴朗穩定，氣溫逐日漸升，清晨仍有輻射帶來低溫。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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