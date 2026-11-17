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凱基金耶誕樹閃耀 心願點亮夜空

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
凱基金控昨晚點亮全台最高的科技耶誕樹，凱基金控董事長王銘陽（中）、副董事長沈榮津（左四）、總經理楊文鈞（右四）、國亨開發Capella董事長邱德馨（右三）、凱基人壽總經理郭瑜玲（左三）、凱基證券總經理林志宏（左二）、凱基銀行總經理林素真（右二）、中華開發資本總經理南怡君（右一）、凱基投信總經理張慈恩（左一）共同點燈。圖／凱基金控提供
凱基金控昨晚點亮全台最高的科技耶誕樹，凱基金控董事長王銘陽（中）、副董事長沈榮津（左四）、總經理楊文鈞（右四）、國亨開發Capella董事長邱德馨（右三）、凱基人壽總經理郭瑜玲（左三）、凱基證券總經理林志宏（左二）、凱基銀行總經理林素真（右二）、中華開發資本總經理南怡君（右一）、凱基投信總經理張慈恩（左一）共同點燈。圖／凱基金控提供

凱基金控昨晚在集團總部廣場舉行年度耶誕點燈活動，以「點亮未來．心願點燈」為主題，由董事長王銘陽、總經理楊文鈞率領集團高階主管共同出席，在民眾倒數聲中，點亮廿四公尺、全台最高的科技耶誕樹，透過光影展演與創意互動，將民眾對健康、財富、事業、愛情、家庭及學業等六大心願，化為城市夜色中最動人的光影地景。

楊文鈞表示，今年點燈活動以點亮未來為主題，期盼凝聚人與人之間的溫暖與善意。凱基金將與社會大眾並肩前行，攜手迎向美好未來。

點燈活動由樂團演奏耶誕樂曲揭開序幕，隨後登場主樹燈光秀與大樓外牆光雕展演，當倒數聲落下，樹頂星耀眼亮起，主樹與大樓光影同步綻放。耶誕樹自即日起展出至明年一月八日，每晚六時、七時、八時及九時都安排整點燈光秀；十一月十六日至十八日另有特別版雷射光雕演出。

今年凱基金首度推出「心願點燈」互動活動，民眾可透過凱基專屬耶誕網頁，從六大類別中選擇心願，每日票數最高的願望類別，將轉化為當晚耶誕樹的代表燈色。

凱基金也把過節氣氛擴大至周邊街區，結合商家推出專屬優惠，嘉佩樂酒店點心坊也推出耶誕應景糕點和節慶禮盒。十一月十七日至十二月十一日更進一步加碼線上社群活動，民眾可上網分享心願與祝福，參加抽獎，並於十二月廿二日舉辦「凱基耶誕．星光之夜」活動。

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