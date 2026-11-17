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消費者權益報導 聯合報系拿3獎

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

二○二六年消費者權益報導獎昨天頒獎，聯合報系拿下三獎，聯合報「揭開叫車平台安全漏洞」獲得佳作；經濟日報「ＡＩ代理風險多」專題拿下優勝，另一件作品「醫療險賠不賠」榮獲佳作。

今年初，政大雙學士替代役溫男，透過Bolt平台叫車回家，途中遭司機「丟包」台六四線快速道路，不幸被四輛汽車輾過身亡。此外，另有女子在一七三平台叫車，被司機載到河堤性侵得逞，該平台司機又傳出騷擾女主播。叫車平台改變了民眾出行方式，但付費叫來的車，卻出現安全與求償保障的重大漏洞。

本報報導從乘客遭「丟包」輾斃，追查當平台掌握司機招募、派單、收費等關鍵營運環節，一旦發生事故或犯罪，乘客的安全保障、申訴與求償卻是三不管。「揭開叫車平台安全漏洞」，獲得消費者權益報導獎平面及網路（文字）類即時報導獎佳作。

經濟日報「ＡＩ代理風險多」、「醫療險賠不賠」深入揭露科技發展與醫療模式轉變，消費者面臨的新興風險以及權益保障問題，獲得評審團肯定。

行政院副院長鄭麗君在頒獎時肯定媒體揭露社會議題、監督政府的貢獻，並表示本屆一三九件參賽作品她將帶回細心閱讀，分送相關主管機關檢視，盼落實保障消費者權益。

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