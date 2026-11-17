略見曙光 兒科住院醫師今年招收率65%

少子化影響年輕醫師投入兒科意願，但台大兒童醫院院長李旺祚說，今年台大兒科住院醫師招收略見曙光，預計十二人，可望有九人。兒科醫學會理事長、台中榮總院長傅雲慶說，今年兒科住院醫師招收率較去年增加，與兒科健保醫療給付提高等政策有關，呼籲衛福部加強急重症補助，提高兒科住院醫師獎勵金，留住人才。

兒科醫師近年招募困難，台灣兒科醫學會統計，一一三年全台兒科住院醫師招募率降至五成七，創歷史新低，去年略有回升，但仍有三成缺口。今年全台預計招收住院醫師一三○人，目前僅八十五人，招收率六成五，兒科人力荒尚未全面緩解。

傅雲慶指出，選擇擔任兒科住院醫師，台大往往是首選，台大招收率可說是全國指標，如果連台大醫院都招募不佳，其他醫院只會更不好。台中榮總今年招募六名兒科住院醫師，原先五人報名，實際報到四人，主因仍受大環境少子化影響，年輕醫師考量未來行醫前途，沒有選擇兒科。

林口長庚副院長邱政洵坦言，影響年輕醫師選科因素複雜，兒科醫師不僅必須照顧一般門診病童，還需承擔新生兒、兒童急重症及罕見疾病照護等，醫學中心肩負重症照護與人才培育責任，人力不足的影響更為明顯。為留住兒科住院醫師，傅雲慶說，台中榮總研擬讓兒科主治醫師及專科護理師分擔值班等工作，希望減輕住院醫師負擔。

李旺祚表示，兒科醫師完成專科訓練後，是否願意留在醫學中心，是另一項挑戰。傅雲慶也憂心，不確定有多少醫師選擇兒科急診或急重症。呼籲衛福部加強兒科急重症相關補助，目前兒科住院醫師一個月一萬元獎勵金，實施多年，應增加額度，留住人才。

「人力不足仍是兒童醫療體系面臨的最大挑戰。」台灣兒童急診醫學會理事長陳俊佑指出，衛福部近年持續推動優化兒童醫療照護相關計畫，現階段學會關注重點，以政府推動兒童醫療優化政策為主，尤其如何穩定現有醫療人力，並吸引更多年輕醫師投入，是維持兒童急重症照護品質的重要基礎。