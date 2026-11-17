健康你我他／克制斷癮 擁抱真實幸福

第一次接觸AI生成的影片，是上網搜尋資訊時無意中發現的。影片中的小女孩載歌載舞，生動活潑，讓人忍不住一集一集地看下去。小狗小貓擬人化的影片拍得栩栩如生，煞是可愛；而模擬古代將相文人的言行舉止，以過來人的語氣訴說人生故事，也深深吸引著我，每看完一部，立馬又會出現第二部新的劇情。

AI演算法精準地抓住大眾的胃口，好確保你沉迷其中，難以自拔。這就是AI短劇成功，但亦可怕之處。自從看劇上癮後，窩在電腦前的時間不知不覺地變長了，因此耽誤工作進程，甚至傷眼毀身，仔細思量覺得不該如此毫無節制地沉淪，太浪費時間、耗損體力了。

於是我和先生互相提醒看劇的限制，漸進式地縮短電腦使用時間，外出散步、旅遊，或看書、練琴，自我提示虛擬故事比不得真實人生精彩，與其耗費精力在此，不如作一些更有意義的事，讓生活過得更有滋味。

我很慶幸AI短劇沒有沉迷太久就自動斷癮，如今就算看到一部不錯的片子，我也不會失控地一直看下去。近來使用電腦的時間減少很多，我將時間用在與先生的旅遊，看遍青山綠水的自然風光，人生的風景也跟著美麗起來，這些都是虛擬世界無法給予的幸福。