健康名人堂／長壽經濟迷思 不應忽略內在人性

人類有始以來最長壽的時代來臨，健康長壽成為顯學。但為什麼壽命普遍延長了，人沒有更快樂？當產業都在拚命研發「外在的方法」，卻集體忽略「內在的人性」，將使長壽經濟成為整個大健康產業、甚至科技醫療圈最大的美麗泡沫。

現在的健康長壽經濟，某種程度已演變成精準的心理行銷學。先是創造焦慮，透過數據、指標、抗衰老名詞，讓原本健康的人懷疑自己「是不是老得太快？」「是不是哪裡發炎了？」再販賣希望，推出功能食品、基因檢測，似乎「只要花錢就能買到青春與健康」。

商業模式 只是心理安慰劑

這形成了完美的商業模式，人性怕死、怕老、怕病，所以市場永遠不會飽和。它給了現代人一種「我有在努力、我有花錢，所以我可以延緩衰老」的心理安慰劑。但這些方法終究無法持久，因為「知道」與「做到」之間，隔著一條名為「人性慣性」的鴻溝。

人類的基因在演化中，本來就是為了「節約能量（懶惰）」和「追求即時多巴胺（高油高糖、舒適受樂）」而設計的。一般醫學或健康管理要求的是行為自律的「生活型態改變」，例如早睡、控糖、運動、冥想。但當這些方法變成一種「每天要打勾交差的功課」時，它就變成了另一種壓力的來源。

產業盲點 把人當機器維修

科技可以給人們精準的數據，但無法讓人類拒絕眼前的炸雞，也無法強迫人們在焦慮的深夜放下手機睡覺。當科技與工具愈來愈外求，人的自主意志力反而愈來愈退化。

長壽不等於好活，最終必須「回歸人心」。大健康產業最致命的盲點，是把「人」當成一台機器在維修，以為換了好的機油，如功能食品、做了定期保養，這台車就能跑得好。但他們忘了，開車的人要是充滿怨恨、焦慮與空虛，這台車開去哪裡都是痛苦。

真正的健康與快樂，無法在保健食品的瓶子裡找到，必須回歸人心。接納自己與自己和解，接納自己身體會變老的事實，與自己的惰性和解，而不是每天活在「沒做到健康標準」的自我譴責中。

真正能活得健康且長久的人，通常不是因為他們「害怕生病」，而是因為他們「熱愛生活」，內在的驅動力讓他們心中有熱情、有值得付出的關係與靈魂的寄託。還需要轉念的智慧，沒有了「心」的安寧，長壽只是延長了痛苦和焦慮。科學與醫學再厲害，也治不好空虛、孤獨、充滿不安全感的心。

回歸人心 在生活中找平衡

現代的健康長壽經濟，是一場用科技對抗人性、用商業收割焦慮的宏大設計。人類如果無法覺察自己累世的本性與惰性，無法在日常生活中找到心靈的平靜與滿足，那麼再多的方法、再進步的科技，都只是在「拉長皮囊的壽命」，卻無法「豐盛靈魂的生命」。

回歸人心，修剪欲望，在生活實踐中找到平衡，才是唯一且無法被商業化的長壽祕訣。期待大家都能活好活久，健康久久。

（作者韓柏檉為台北醫學大學名譽教授）