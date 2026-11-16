北榮與美國UTHealth Houston簽署備忘錄 深化台美醫學教育與研究合作

台北榮總與美國德州大學休士頓健康科學中心(The University of Texas Health Science Center at Houston)，今在北榮簽署合作備忘錄，雙方將深化醫學教育、學術研究及跨領域人才培育等面向的交流合作，結合臨床與教學資源，共同推動醫療創新，為台美醫學合作開啟新篇章。

此次UTHealth Houston代表團由執行副校長Kevin Morano率領，成員包括副院長Mark Hormann、助理院長Peggy Hsieh、Hilary Fairbrother、Bindu Akkanti，以及護理學院副院長Erica TengYuan Yu等六位專家學者，專程來台參與簽署儀式。

台北榮總安排代表團參訪重粒子癌症治療中心、胸腔科技加護病房、智慧中藥局、智慧圖書館及醫護大樓等設施，由相關臨床及教學單位主管介紹醫療服務、教學訓練及智慧醫療發展成果，促進雙方對臨床實務與醫學教育環境的深入了解。

代表團此行參與由台北榮總與台灣擬真醫學教育學會共同主辦的「多元醫療人才培育國際研討會」，透過國際專家經驗分享及學術交流，探討醫學教育創新與跨領域人才培育。北榮期盼藉由此次合作，進一步建立雙方長期交流機制，促進醫療專業知識共享，拓展國際醫學教育與研究合作機會。

UTHealth Houston位於全球重要醫學聚落德州醫學中心（Texas Medical Center），旗下McGovern醫學院為全美規模最大的醫學院之一，其主要教學醫院Memorial Hermann–Texas Medical Center於2026年Vizient醫療品質與責任研究（Quality and Accountability Study）中，名列全美綜合學術醫療中心第四名，在臨床醫療、醫學教育及研究領域具備深厚實力。此次雙方簽署合作備忘錄，將有助於整合彼此優勢，深化醫學教育與研究交流，並拓展台灣醫療與國際重要醫學機構的合作網絡。

北榮近年在國際醫療評比屢創佳績，美國《Newsweek》「全球最佳醫院」（World's Best Hospitals）排名由2024年第218名、2025年第208名，提升至2026年第174名，展現醫療品質與整體競爭力持續精進的成果。此外，北榮積極推動智慧醫療、數位轉型及環境永續，曾獲《哈佛商業評論》2024年鼎革獎「年度最佳醫療機構先鋒獎首獎」，並入選《Newsweek》2026全球最佳綠色醫院250強，持續提升醫療創新與永續治理量能。

北榮推動國際醫學教育與人才交流逾十年，近十年已吸引來自全球五大洲、49個國家，累計超過1200人次的國際學員來院進修。近年並陸續與美國梅約醫學中心、貝勒醫學院、紐約大學朗格尼醫學中心、日本近畿大學及韓國首爾大學醫院等國際知名醫療與學術機構建立合作關係，持續擴大臨床研究、醫學教育及專業人才交流。

在前瞻醫療發展方面，臺北榮總自2023年啟用重粒子癌症治療中心以來，已累計治療超過800名患者，其中約一成為國際病人，展現台灣尖端癌症治療技術與國際醫療服務實力。未來將持續推動精準醫療、重粒子治療、硼中子捕獲治療及智慧醫療發展，促進研究成果轉化為臨床應用，為病人提供更多元的治療選擇。

北榮院長陳威明指出，醫療的本質始終是愛與關懷，科技創新與國際合作最終都應回歸病人需求，讓醫療進步真正落實於臨床照護。臺北榮總秉持「視病猶親」精神，推動醫療品質提升、人才培育與友善職場，並持續優化醫護同仁的工作及生活環境，讓醫療團隊能夠安心投入臨床服務、教學與研究。

陳威明強調，國際合作不僅是專業知識與醫療技術的交流，更是培育優秀醫療人才、促進醫學創新的重要契機。未來臺北榮將持續深化與UTHealth Houston及其他國際醫療機構的合作關係，結合雙方臨床、教學與研究優勢，推動跨領域人才培育及醫療創新，秉持「守護台灣、走向世界」的願景，朝國際一流醫學中心的目標穩健邁進。

北榮院長陳威明（左）與UTHealth Houston執行副校長Kevin Morano（右）完成合作備忘錄簽署，為雙方長期醫學教育、研究及人才交流合作開啟新篇章。圖／台北榮總提供