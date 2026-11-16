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少子化衝擊兒科住院醫師招募 醫學會憂心急重症缺人手籲加碼留才

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
兒科醫學會理事長、台中榮總院長傅雲慶說，雖然今年兒科住院醫師招募情形不錯，但會有多少醫師選擇兒科急診或急重症科別，呼籲衛福部應加強兒科急重症相關補助。圖／AI生成
兒科醫學會理事長、台中榮總院長傅雲慶說，雖然今年兒科住院醫師招募情形不錯，但會有多少醫師選擇兒科急診或急重症科別，呼籲衛福部應加強兒科急重症相關補助。圖／AI生成

少子化趨勢下，醫學系學生愈來愈不願意成為兒科醫師，台大兒童醫院院長李旺祚表示，今年第一階段招收約有8名住院醫師，達預計招收名額的8成。兒科醫學會理事長、台中榮總院長傅雲慶指出，今年兒科住院醫師招收率較去年增加，主要是衛福部提出許多政策，挽救兒科缺乏醫師的困境。

依衛福部兒科招收部定容額統計，2022年132人，實收100人，招收率75.76%，隨後一路下滑，2023年為131人，實收98人，招收率74.81%；2024年為130人，實收75人，招收率57.7%，此為近五年最低點。隨後略有回升，2025年為130人，實收92人，招收率70.76%，今年130人，實收85人，招收率65.38%。

傅雲慶說，依衛福部兒科招收部定容額統計，自2022年後，招收率持續下滑，其中2024年，當時為農曆的龍年，但出生人數卻低於2023年，外界大幅關注少子化議題，讓招收率創下近5年最低點。

今年兒科住院醫師招收情形較去年增加，主要是衛福部提出許多政策，包括提高兒科健保醫療給付，而選擇兒科的住院醫師月薪直接加一萬元，期望挽救兒科缺醫師的困境。在預算方面，今年六歲以下健保給付總額249億點，明年會增加到323億點，共增加74億點，且兒科基層診療費提高21%，期待政策利多 ，增加年輕人選擇兒科的意願。

今年台大醫院兒科招募不錯，傅雲慶指出，選擇擔任兒科住院醫師，台大往往是首選，台大兒科住院醫師招收率可說是全國指標，如果連台大醫院都招募不佳，其他醫院只會更不好。以台中榮總來說，今年招募6名兒科住院醫師，原先5人報名，實際報到為4人，有1人選擇了其他科，主因仍受大環境少子化影響，年輕醫師考量未來行醫前途，沒有選擇兒科。

為了留住兒科住院醫師，傅雲慶說，台中榮總研擬讓兒科主治醫師及專科護理師分擔住院醫師值班等工作，希望減輕第一線住院醫師負擔。舉例來說，一位新人應徵工作，如果公司部門員工數很少，工作負擔重，新人大概更不敢進入這家公司，減輕住院醫師工作負擔為優先要務。

傅雲慶仍憂心，雖然今年兒科住院醫師招募情形不錯，但不確定有多少醫師選擇兒科急診或急重症科別，呼籲衛福部加強兒科急重症相關補助，目前兒科住院醫師一個月一萬元獎勵金，實施多年，建議應要增加額度，留住人才。

兒科醫學會理事長傅雲慶說，依衛福部兒科招收部定容額統計，自2022年後，招收率持續下滑，其中以2024年最低，原因是當時為農曆龍年，但出生人數比2023年更低，外界大幅關注少子化，也讓招收率創下近5年的最低點為57.70%。圖／兒科醫學會提供
兒科醫學會理事長傅雲慶說，依衛福部兒科招收部定容額統計，自2022年後，招收率持續下滑，其中以2024年最低，原因是當時為農曆龍年，但出生人數比2023年更低，外界大幅關注少子化，也讓招收率創下近5年的最低點為57.70%。圖／兒科醫學會提供

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