快訊

「實在詭異又瘋狂」新台幣貶向10年最弱水位 台幣走弱關鍵曝光

影／台北101點燈「台灣♡JENSEN」 科技業出資力挺黃仁勳

洋流船隊遭爆往淡水河大量灑冥紙 洪孟楷轟：沈伯洋欠鄉親一個道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

藝術家許家維東南亞首次個展 馬來西亞登場

中央社／ 台北16日電

文化部馬來西亞代表處文化組與馬來西亞指標性藝術機構伊爾罕美術館（ILHAM Gallery）合作，推動台灣當代藝術家許家維首檔東南亞大型個展，將在22日登場。

駐馬來西亞代表處文化組今天透過新聞稿表示，繼2023年與伊爾罕美術館首度合作台灣藝術家張徐展個展並獲得熱烈迴響後，伊爾罕美術館對於台灣當代藝術家豐沛的創作能量表達高度興趣，雙方也持續保持合作默契。

駐馬來西亞代表處文化組表示，2025年底，伊爾罕美術館館長喬瑟夫（Rahel Joseph）表達引進許家維作品的高度意願，經駐馬來西亞文化組積極籌劃，促成本次極具指標意義的跨國展覽，深化台馬兩地在當代視覺藝術領域的專業對話。

許家維過去創作屢獲國內外重要獎項肯定，包括第15屆台新藝術獎年度大獎及第10屆荷蘭Eye藝術與電影獎（Eye Art & Film Prize）等。本次個展名為「那些在時間流變中，始終不明的」，將展出8部錄像作品。

8部作品聚焦於東南亞與台灣共享的地緣歷史與記憶網絡，作品結合錄像裝置、虛擬實境（VR）、3D掃描與人工智慧（AI），重構北泰國、殖民時期印尼、馬來亞（現今之馬來西亞與新加坡）以及台灣的歷史場景，作為連結過去與未來的媒介。

策展人佛洛雷斯（Patrick Flores）曾任2019年新加坡雙年展藝術總監與2015年威尼斯雙年展菲律賓館策展人，為東南亞策展實踐與藝術史研究的重要推手，長年深耕亞洲現代性研究，也將為展覽注入兼具在地情境與全球視野的宏觀論述。

馬來西亞 東南亞 藝術家 美術館 文化部

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台灣5部作品登捷克沉浸式藝術影展 參展規模創新高

宜蘭傳藝園區攜手「元利四季莊園」 跨界打造工藝盛宴

蕭美琴親頒海洋文化獎，管碧玲：台灣文化發展沒有下降，是更向上發展

北美館「2026臺北美術獎」首獎獨得55萬！藝術家阮柏遠探討歷史創傷及威權記憶

相關新聞

低溫11度！首波大陸冷氣團最快周五來襲 溫差達10度、高山恐下雪

明天東北季風減弱，但周三起再迎來更強一波冷空氣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起先濕涼，周五起再轉乾冷，最冷時段落在「周五晚間至周六清晨」，局部低溫下探至11度。另外，周四晚間至周五上午，3500公尺以上高山有零星降雪機率。

驚人！北捷破通車30年歷史紀錄 這天湧269萬人次、還連4天刷新高

台北捷運運量破紀錄，根據北捷統計，11月10日至13日連續四天破紀錄外，13日創下269萬人次，成為不含跨年的歷史最高運量，北捷也將持續掌握營運變化，透過行控中心即時掌握各車站人流資訊，維護旅客乘車安全與通行。

為了回「嘉」再考一次！現職森林護管員勇奪榜首 11名山林尖兵出爐

林業及自然保育署嘉義分署森林護管員甄試今天放榜，28名考生爭取11個名額，錄取9男、2女。其中，現職新竹分署烏來工作站黃姓護管員，為返鄉回「嘉」服務重新應試，勇奪榜首；都市計畫碩士柯姓考生首次報考，也拿下第二名。

兒科住院醫師招募回溫？醫學中心仍缺人 院方揭關鍵：少子化+工作負擔沉重

兒科醫師人力荒出現轉機？並非所有醫學中心都迎來曙光。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，長庚兒科住院醫師至今仍未招滿，缺額「還是不少」，即使醫院積極調整薪資、改善工作環境，仍難以吸引足夠年輕醫師投入，顯示兒科人力荒尚未全面緩解。

吸菸傷腦！280萬人研究揭失智風險增31% 每天一包菸風險更高

吸菸不只傷肺、傷心臟，還可能加速大腦退化！澳洲最新一項涵蓋280萬人的大型研究發現，與從不吸菸者相比，目前吸菸者罹患失智症的風險增加31%，其中阿茲海默症風險增加40%，血管性失智症風險更增加52%。研究也發現，吸菸量愈大，失智風險愈高，每天吸一包菸（20支），失智風險增加34%。

少子化衝擊兒科住院醫師招募 醫學會憂心急重症缺人手 籲加碼留才

少子化趨勢下，醫學系學生愈來愈不願意成為兒科醫師，台大兒童醫院院長李旺祚表示，今年第一階段招收約有8名住院醫師，達預計招收名額的8成。兒科醫學會理事長、台中榮總院長傅雲慶指出，今年兒科住院醫師招收率較去年增加，主要是衛福部提出許多政策，挽救兒科缺乏醫師的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。