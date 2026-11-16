藝術家許家維東南亞首次個展 馬來西亞登場

文化部駐馬來西亞代表處文化組與馬來西亞指標性藝術機構伊爾罕美術館（ILHAM Gallery）合作，推動台灣當代藝術家許家維首檔東南亞大型個展，將在22日登場。

駐馬來西亞代表處文化組今天透過新聞稿表示，繼2023年與伊爾罕美術館首度合作台灣藝術家張徐展個展並獲得熱烈迴響後，伊爾罕美術館對於台灣當代藝術家豐沛的創作能量表達高度興趣，雙方也持續保持合作默契。

駐馬來西亞代表處文化組表示，2025年底，伊爾罕美術館館長喬瑟夫（Rahel Joseph）表達引進許家維作品的高度意願，經駐馬來西亞文化組積極籌劃，促成本次極具指標意義的跨國展覽，深化台馬兩地在當代視覺藝術領域的專業對話。

許家維過去創作屢獲國內外重要獎項肯定，包括第15屆台新藝術獎年度大獎及第10屆荷蘭Eye藝術與電影獎（Eye Art & Film Prize）等。本次個展名為「那些在時間流變中，始終不明的」，將展出8部錄像作品。

8部作品聚焦於東南亞與台灣共享的地緣歷史與記憶網絡，作品結合錄像裝置、虛擬實境（VR）、3D掃描與人工智慧（AI），重構北泰國、殖民時期印尼、馬來亞（現今之馬來西亞與新加坡）以及台灣的歷史場景，作為連結過去與未來的媒介。

策展人佛洛雷斯（Patrick Flores）曾任2019年新加坡雙年展藝術總監與2015年威尼斯雙年展菲律賓館策展人，為東南亞策展實踐與藝術史研究的重要推手，長年深耕亞洲現代性研究，也將為展覽注入兼具在地情境與全球視野的宏觀論述。