「急重難罕」擬朝集中化發展 兒童急診醫學會：人力不足仍是最大挑戰

台灣少子化趨勢持續，兒童醫療資源如何有效配置，成為醫界關注焦點。台大兒童醫院院長李旺祚提出，兒童「急重難罕」醫療照護，「重難罕」應該中心化，但急症和預防醫學則要普及化，以提升兒童急重症醫療量能。台灣兒童急診醫學會理事長陳俊佑表示，「人力不足仍是兒童醫療體系面臨的最大挑戰。」

陳俊佑指出，衛福部近年持續推動優化兒童醫療照護相關計畫，希望透過政策及配套措施，改善兒童醫療環境，強化照護量能。現階段學會關注的重點，也以政府推動的兒童醫療優化政策為主，同時爭取合理的兒童急診醫護團隊待遇。尤其如何穩定現有醫療人力，並吸引更多年輕醫師投入，是維持兒童急重症照護品質的重要基礎。

對於李旺祚提出，兒童急重難罕照護，「重難罕」應該中心化，急症和預防醫學則要普及化，提升兒童急重症醫療量能。陳俊佑表示，涉及整體兒童醫療資源配置，政府、醫院及學會等單位應全盤考量並充分討論，形成共識後再做最適當的規畫。

兒童急重症照護如何兼顧醫療品質與服務普及，最根本的問題仍是人力，若希望讓兒童醫療服務更加普及，就必須有足夠醫護人員支撐。兒科醫師人力荒仍未完全緩解，政府目前推動的兒童醫療優化措施，也持續朝穩定人才、改善醫療環境等方向努力。陳俊佑表示，年輕醫師是否願意投入兒科，與薪資待遇、輪班負擔及工作風險密切相關，必須從整體執業環境著手改善。

對兒童急重難罕醫療的長期發展，陳俊佑強調，政府已持續推動相關配套措施，學會也期待能逐步改善醫療工作環境，讓既有醫師願意留下，並吸引更多新血投入。唯有穩定人才、建立良好的執業環境，才能為兒童醫療體系的永續發展奠定基礎。