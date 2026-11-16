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低溫11度！首波大陸冷氣團最快周五來襲 溫差達10度、高山恐下雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五、周六受到東北季風或大陸冷氣團影響，局部低溫下探11度。聯合報系資料照
周五、周六受到東北季風或大陸冷氣團影響，局部低溫下探11度。聯合報系資料照

明天東北季風減弱，但周三起再迎來更強一波冷空氣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起先濕涼，周五起再轉乾冷，最冷時段落在「周五晚間至周六清晨」，局部低溫下探至11度。另外，周四晚間至周五上午，3500公尺以上高山有零星降雪機率。

黃恩鴻說，明（17日）東北季風及弱，北台灣氣溫明顯回升，降雨也不多，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、新竹以北山區有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周三（18日）起下波更強冷空氣逐漸南下，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴；周四（19日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島、新竹以南山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲，全台雲層均偏厚。

周五、周六（20、21日）受到東北季風或大陸冷氣團影響，轉為乾冷的天氣；周日（22日）冷空氣減弱，各地為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，明天東北季風減弱，北台灣氣溫明顯回升；周三開始降溫，周四溫度明顯下降；周五、周六受到東北季風或大陸冷氣團影響，最冷時段落在周六清晨，中部以北、花蓮低溫13至15度，南部、台東低溫16至18度，夜晚清晨受到輻射冷卻影響，最低溫下探至11度，但周六白天可見陽光，氣溫略回升。

周日（22日）冷空氣減弱，持續受到輻射冷卻影響，早晚仍冷，需注意日夜溫差大，清晨低溫中部以北、宜蘭13至15度，其他地區16至18度，各地高溫普遍25至27度，溫差可達10度。

另外，黃恩鴻也提及，周四晚間至周五上午，3500公尺以上高山有零星降雪機率。

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