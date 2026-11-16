公費新冠疫苗「桃園打到缺貨」 疾管署周五補貨16.9萬劑至全台

今年公費新冠疫苗接種踴躍，傳出桃園市因中央疫苗配送不及、門診暫停接種。疾管署表示，10月宣布增購的16.9萬劑Novavax新冠疫苗已到貨，正由食藥署進行封緘程序，預計最快於本周五撥配給各縣市衛生局，轉發合約醫療院所提供民眾接種。

今年10月1日起，衛福部疾管署開放接種公費新冠疫苗，受到健康幣政策激勵影響，民眾接種疫苗踴躍。依疾管署統計，截至昨日已接種逾174萬人次，較去年同期增加3成。

桃園市衛生局疾管科於官網公告，新冠疫苗接種門診已於13日暫停服務，原因是中央新冠疫苗配送不及，目前新冠疫苗剩餘數量有限，為妥善調度疫苗資源，調整接種服務。對此，林明誠說，研判應是民眾踴躍施打，疫苗數量減少，擔心民眾到醫療院所無法接種接種而有的安排。

疾管署發言人林明誠說，新冠疫苗自11月1日開放第二階段開打後，對象擴大開放至50至64歲無高風險慢性病成人，疫苗接種持續踴躍，目前各縣市新冠疫苗庫存量約剩29.2萬劑，包括莫德納新冠疫苗約22.4萬劑及Novavax新冠疫苗約6.8萬劑。

因應新冠疫苗打氣，10月宣布增購的16.9萬劑Novavax新冠疫苗，已到貨並正由食藥署進行封緘程序，預計最快於本周五撥配給各縣市政府衛生局，轉發合約醫療院所提供民眾接種。已請各地方政府衛生局協調轄內合約醫療院所，採集中接種點方式提供接種服務，並提醒民眾接種前可先致電合約醫療院所洽詢，確認疫苗供應及接種安排。

林明誠說，以此接種趨勢，預計12月底新冠疫苗將會打至見底，但民眾不需擔心，今年12月中旬至明年1月將再有20萬劑莫德納新冠疫苗及5萬劑Novavax新冠疫苗陸續到貨，以因應明年春節疫情。

為整備因應明年夏季防疫所需，疾管署宣布將再增購15萬劑莫德納新冠疫苗及10萬劑Novavax新冠疫苗於明年春季到貨，以確保民眾獲得免疫保護力。

疾管署表示，莫德納疫苗總計將採購235萬劑，包括單劑型190萬劑、15萬劑待增購、多劑型30萬劑；Novavax疫苗共採購46萬8570劑，包括原採購的20萬劑，及已增購的16萬8570劑，與待增加採購的10萬劑，兩款疫苗合計共281.8萬劑。