台鐵高雄站月台門今試營運！全面安裝需6億 其他車站仍評估中

台鐵斥資1.5億元於高雄車站第2月台B側，裝設全台首座「纜繩升降式月台門」，今年1月全數組裝完成，原定3月啟用，但卻無下文。台鐵表示，由於設備系統都在調整中，直到今天才開始試營運，後續若有問題將滾動檢討；至於未來規畫，考量光高雄車站全面裝設就需6億，之後會視經費、車站人數及需求、月台環境來評估。

台鐵首座多車種「鋼纜網式月台門」自2023年底啟動規畫，歷經工程發包、設計及施工階段後順利完成建置，採升降鋼索式設計，可配合列車停靠位置開啟與關閉，有效防止旅客誤入軌道區域，提升候車安全。

今年1月已在高雄車站第2月台B側組裝完成，全長300公尺、約20餘座門柱，總經費近1.5億元，原預計3月完工進行測試後正式啟用，但4月卻宣布延後至6月試運轉，之後就無下文。

台鐵工務處長王立德表示，今年1月完成組裝後，原預計3月啟用，但仍有設備系統還需調整，直到6月都還在調整當中，直到今天（16日）才上線試營運，後續將持續追蹤設備運作情形，並透過定期檢討與優化機制，精進系統與作業流程，確保列車運轉及旅客乘車安全，若有問題將滾動式檢討。

針對其他車站月台門的安裝規畫，王立德坦言，目前高雄車站在第2月台B側安裝長300公尺、約20餘門柱的月台門，就斥資1.5億元，預估高雄車站全面裝設需要的經費高達6億元。經費太高，目前尚未有後續規畫，但之後會視經費、車站人數、車站需求、月台環境，來評估下一個裝設的月台。

高雄車站第2月台B側月台門今開始試營運，確保月台門系統順利投入營運，台鐵公司於啟用前完成司機員停車輔助設施、旅運導引標誌及相關設備改善作業，並辦理司機員及站務人員教育訓練。

董事長鄭光遠也親自前往視察啟用情形，了解設備運作及旅客使用狀況，確認站務人員均已受訓完成，充分瞭解設備操作及應變方式，列車停靠及各項設備，並指示後續務必依運轉規定辦理。

台鐵提醒，旅客候車及上下車時請配合月台地面標示、站內廣播及現場人員引導，共同維護安全有序的乘車環境。

高雄車站月台門今起試營運。圖／台鐵提供

台鐵董事長鄭光遠（左一）親自前往視察高雄車站月台門啟用情形。圖／台鐵提供