七旬婦左腿內固定鋼釘全斷光無力走路 醫費時3年重建能走路

彰化縣一名七旬婦人5年前搭乘機車發生車禍，送醫急救幸運保住左腿，但3年前左腳踝忽然劇痛導致左腿軟弱無力，需要拄柺杖才能走路，求醫發現是左腿的內固定鋼釘「疲勞性斷裂」全部斷光，伴隨嚴重「萎縮性骨折不癒合」，費時3年精準手術，現在能自由蹲、跳、走，七旬婦相當開心。

彰化縣員榮醫院骨科醫師花世源今指出，這名患者因車禍造成左大腿和左小腿的脛、腓骨嚴重粉碎性骨折，輾轉送到某醫學中心治療，因她的皮膚與軟組織大面積損毀，歷經多次手術與植皮保住左腿，未料3年前她因左腿疼痛和沒力氣走路求治，經檢查發現左腿內側皮膚嚴重沾黏、攣縮，進行壓力測試時，骨骼出現不應有的「微動感」。

花世源表示，X光檢查出病人左腿鋼板看似完好，但鋼釘早已因承受不住，發生疲勞性斷裂，原本以為是1、2支斷裂，開刀後確認末端的8支鋼釘全數斷光，左腿全靠外側腓骨支撐，經先移除全斷的舊鋼釘，改以橫跨式外固定器維持肢體長度與穩定度，同時進行精細清創，傷口清理乾淨後，植入脫鈣處理的骨基質材料，待骨骼逐漸長實後，醫療團隊將固定方式改為最符合生物力學的「髓內釘固定」，並同步進行跟腱延長手術，解決長年攣縮問題，恢復腳踝關節活動度，費時3年讓病人康復。

花世源表示，這件病例屬於極具挑戰性的「萎縮性骨折不癒合」，造成原因三項，分別是創傷破壞、手術剝離、形成死骨，由於患者曾大面積植皮，局部血液循環極差，更需高度戒備是否併發慢性骨髓炎等續發性感染，因此接受骨折內固定手術的患者若突發腿軟、無力、局部腫脹或痠痛，千萬不可輕忽。