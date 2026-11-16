快訊

「實在詭異又瘋狂」新台幣貶向10年最弱水位 台幣走弱關鍵曝光

影／台北101點燈「台灣♡JENSEN」 科技業出資力挺黃仁勳

洋流船隊遭爆往淡水河大量灑冥紙 洪孟楷轟：沈伯洋欠鄉親一個道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

網友貼文稱買羊肉爐有犬齒頭顱後改口 宜蘭衛生局：非店家提供

中央社／ 宜蘭16日電

1名房仲在社群發文提醒吃羊肉爐前看清楚，並上傳鍋內有犬齒動物頭顱照。宜蘭衛生局今天表示，查證後是私下向友人取得，非店家提供，至於是否違反法令，交由相關單位處理。

這名房仲原先發文指出「好扯！大家吃羊肉爐前要看清楚，羊是沒有犬齒的吧」，表示家人在宜蘭某路邊攤買羊肉爐，打開後嚇到才發文提醒大家，引發網友擔心有店家掛羊頭賣狗肉。

這名房仲之後刪文，再度發文表示，經向長輩確認是果子狸頭顱，並非狗肉，也不是向店家購買，而是私下向朋友取得，長輩擔心被抓遭罰不敢講，但犯法就是該罰，會陪長輩面對調查，對於未確認完整資訊前就公開貼文進而誤導致歉。

衛生局發布新聞稿表示，經查詢發文者後了解，這塊不明動物肉類是私下向友人取得，並非購買羊肉爐時由店家提供，與網傳內容有出入。

衛生局指出，為釐清事件真相，初步稽查30家供售羊肉爐的餐飲及製作場所後，羊肉食材大多來自澳洲、紐西蘭等國家，作業場所、人員衛生、設施設備查核結果尚符合規定，至於此案是否違反相關法令，已交由農業處動植物防疫所及警察局處理。

宜蘭 衛生局 長輩

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

羊肉爐驚見犬頭「掛羊頭賣狗肉」？爆料者刪文 宜蘭縣府追查中

驚！杏仁小魚乾裡面竟夾雜「小河豚」？ 網友崩潰喊好可怕

民代監督應先查證事實

北市成淵高中學生熟食部買到「發綠鐵板麵」 校方已對廠商記點罰款

相關新聞

低溫11度！首波大陸冷氣團最快周五來襲 溫差達10度、高山恐下雪

明天東北季風減弱，但周三起再迎來更強一波冷空氣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起先濕涼，周五起再轉乾冷，最冷時段落在「周五晚間至周六清晨」，局部低溫下探至11度。另外，周四晚間至周五上午，3500公尺以上高山有零星降雪機率。

驚人！北捷破通車30年歷史紀錄 這天湧269萬人次、還連4天刷新高

台北捷運運量破紀錄，根據北捷統計，11月10日至13日連續四天破紀錄外，13日創下269萬人次，成為不含跨年的歷史最高運量，北捷也將持續掌握營運變化，透過行控中心即時掌握各車站人流資訊，維護旅客乘車安全與通行。

為了回「嘉」再考一次！現職森林護管員勇奪榜首 11名山林尖兵出爐

林業及自然保育署嘉義分署森林護管員甄試今天放榜，28名考生爭取11個名額，錄取9男、2女。其中，現職新竹分署烏來工作站黃姓護管員，為返鄉回「嘉」服務重新應試，勇奪榜首；都市計畫碩士柯姓考生首次報考，也拿下第二名。

兒科住院醫師招募回溫？醫學中心仍缺人 院方揭關鍵：少子化+工作負擔沉重

兒科醫師人力荒出現轉機？並非所有醫學中心都迎來曙光。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，長庚兒科住院醫師至今仍未招滿，缺額「還是不少」，即使醫院積極調整薪資、改善工作環境，仍難以吸引足夠年輕醫師投入，顯示兒科人力荒尚未全面緩解。

吸菸傷腦！280萬人研究揭失智風險增31% 每天一包菸風險更高

吸菸不只傷肺、傷心臟，還可能加速大腦退化！澳洲最新一項涵蓋280萬人的大型研究發現，與從不吸菸者相比，目前吸菸者罹患失智症的風險增加31%，其中阿茲海默症風險增加40%，血管性失智症風險更增加52%。研究也發現，吸菸量愈大，失智風險愈高，每天吸一包菸（20支），失智風險增加34%。

少子化衝擊兒科住院醫師招募 醫學會憂心急重症缺人手 籲加碼留才

少子化趨勢下，醫學系學生愈來愈不願意成為兒科醫師，台大兒童醫院院長李旺祚表示，今年第一階段招收約有8名住院醫師，達預計招收名額的8成。兒科醫學會理事長、台中榮總院長傅雲慶指出，今年兒科住院醫師招收率較去年增加，主要是衛福部提出許多政策，挽救兒科缺乏醫師的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。