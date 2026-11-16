網友貼文稱買羊肉爐有犬齒頭顱後改口 宜蘭衛生局：非店家提供

1名房仲在社群發文提醒吃羊肉爐前看清楚，並上傳鍋內有犬齒動物頭顱照。宜蘭縣衛生局今天表示，查證後是私下向友人取得，非店家提供，至於是否違反法令，交由相關單位處理。

這名房仲原先發文指出「好扯！大家吃羊肉爐前要看清楚，羊是沒有犬齒的吧」，表示家人在宜蘭某路邊攤買羊肉爐，打開後嚇到才發文提醒大家，引發網友擔心有店家掛羊頭賣狗肉。

這名房仲之後刪文，再度發文表示，經向長輩確認是果子狸頭顱，並非狗肉，也不是向店家購買，而是私下向朋友取得，長輩擔心被抓遭罰不敢講，但犯法就是該罰，會陪長輩面對調查，對於未確認完整資訊前就公開貼文進而誤導致歉。

衛生局發布新聞稿表示，經查詢發文者後了解，這塊不明動物肉類是私下向友人取得，並非購買羊肉爐時由店家提供，與網傳內容有出入。

衛生局指出，為釐清事件真相，初步稽查30家供售羊肉爐的餐飲及製作場所後，羊肉食材大多來自澳洲、紐西蘭等國家，作業場所、人員衛生、設施設備查核結果尚符合規定，至於此案是否違反相關法令，已交由農業處動植物防疫所及警察局處理。