明回溫後秒變天！周末清晨局部低溫下探11度 這日高山有機會飄雪

氣象署今天表示，明天氣溫回升，18日水氣增加、冷空氣開始南下，預估20日至22日的清晨平地低溫約攝氏14度、局部地區可能下探至11度；19日夜間至20日3500公尺以上高山有望降雪。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天東北季風減弱，基隆北海岸、新竹以北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，下一波東北季風18日增強，水氣增多，北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，竹苗、台東也有零星降雨；19日雨勢稍減，但降雨區域較廣，桃園以北、東半部、恆春半島、新竹以南山區為局部短暫雨；20日至22日水氣逐日減少，降雨以東半部、恆春半島有零星短暫雨為主。

氣溫方面，黃恩鴻指出，明天白天北台灣氣溫明顯回升，高溫約27至29度；18日東北季風增強，但冷空氣還未影響，北部、宜蘭高溫約25至27度，其他地區27至30度；19日降溫明顯，且愈晚愈冷，北部、宜蘭高溫18至20度，其他23至25度。

黃恩鴻說，目前預估20、21日受東北季風或大陸冷氣團影響，也是最涼冷的2天，清晨中部以北、宜蘭地區平地低溫14、15度，局部空曠地區或近山區平地下探至11度，其他地區約16至18度；北部、宜蘭地區白天高溫也僅18至20度。

黃恩鴻提到，22日清晨北部、宜蘭因輻射冷卻影響，低溫仍僅14、15度，但白天回溫，高溫約23至25度，中南部、台東達25至27度。預估23日各地高、低溫都會再進一步回升。

黃恩鴻提醒，19日夜間至20日，若水氣及溫度能配合，全台3500公尺以上高山有機會降雪。