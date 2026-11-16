降低旅客落軌風險 台鐵高雄站月台門啟用

為了降低旅客落軌風險，台鐵高雄車站今天起啟用月台門系統，採升降鋼索式設計，可配合列車停靠位置開啟與關閉，有效防止旅客誤入軌道區域。

原本預計今年3月啟用的高雄車站月台門，今天起正式啟用。台鐵今天發布新聞稿表示，高雄車站月台門工程自112年底啟動規劃，歷經工程發包、設計及施工階段後順利完成建置，採升降鋼索式設計，可配合列車停靠位置開啟與關閉，有效防止旅客誤入軌道區域，提升候車安全。

為確保月台門系統順利投入營運，台鐵於啟用前完成司機員停車輔助設施、旅運導引標誌及相關設備改善作業，並辦理司機員及站務人員教育訓練。

台鐵董事長鄭光遠今天赴高雄視察啟用情形，了解設備運作及旅客使用狀況。台鐵表示，將持續追蹤設備運作情形，並透過定期檢討與優化機制，精進系統與作業流程，確保列車運轉及旅客乘車安全。