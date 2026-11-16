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公費COVID-19疫苗打氣旺 20日再撥配16.9萬劑

中央社／ 台北16日電

COVID-19疫苗打氣旺，部分醫療院所因疫苗配送作業不及而暫停疫苗門診服務，疾管署今天說，增購的16.9萬劑Novavax的COVID-19疫苗最快20日撥配給地方醫療院所並提供接種。

根據衛福部疾管署統計，今年度公費COVID-19疫苗從10月1日開打以來，截至15日已接種逾174萬人次，較去年同期增加3成；而第二階段開打後，接種需求持續增加，目前各縣市COVID-19疫苗庫存量約剩29.2萬劑，包括莫德納COVID-19疫苗約22.4萬劑及Novavax的COVID-19疫苗約6.8萬劑。

疫苗接種踴躍也讓部分縣市庫存吃緊，有地方醫療院所今天宣布因中央疫苗配送作業不及，COVID-19疫苗門診將暫停服務。

對此，疾管署表示，10月宣布增購的16.9萬劑Novavax的COVID-19疫苗已到貨，並正由食藥署進行封緘程序，預計最快20日撥配給各縣市政府衛生局轉發合約醫療院所提供民眾接種。

疾管署也說，已請各地方政府衛生局協調轄內合約醫療院所，採集中接種點方式提供接種服務，並提醒民眾接種前可先致電合約醫療院所洽詢，確認疫苗供應情形及接種安排。

疾管署也提到，為整備因應明年夏季防疫所需，將再增購15萬劑莫德納COVID-19疫苗及10萬劑Novavax的COVID-19疫苗於明年春季到貨，以確保民眾獲得免疫保護力。

疫苗 COVID-19 公費 疾管署 衛福部 莫德納

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