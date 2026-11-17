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查核、演練雙管齊下！中市強化天然氣及自助洗衣店安全管理 守護市民安全

文／ 台中市政府經濟發展局 提供

圖／台中市政府經濟發展局 提供
圖／台中市政府經濟發展局 提供

為強化公共用氣安全及營業場所管理，臺中市政府經濟發展局今（13）日舉辦115年度公用天然氣事業暨自助洗衣店查核成果及檢討說明會，邀集欣中、欣林及欣彰三家公用天然氣事業，共同追蹤年度查核成果及建議，並就安全管理及災害應變經驗進行交流精進。經發局表示，以「查核、演練」雙管齊下，從日常安全檢查、災害應變能力到制度規範逐步完善，全面提升天然氣及自助洗衣店安全管理，守護市民生命財產安全。

圖／台中市政府經濟發展局 提供
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經發局張峯源局長表示，天然氣安全與市民生活息息相關，從供氣設備、輸配管線到用戶端的使用環境，每個環節都不能輕忽。今年除結合專家學者與消防、勞檢單位，完成上下半年6場次、共75處點位(針對計量站、200戶以上集合住宅、20 年以上老舊住宅等檢查管線、閥件靜電防護措施、管線及設備之安全警告標誌等項目)；為強化大型營業場所與人潮聚集點之用氣安全，另於10月辦理不定期抽查，以用氣量達6萬度的餐飲業及商場為重點，檢視管線、計量表及開關設備運作情形、瓦斯管線與熱源安全距離、漏氣測試、緊急遮斷設備保養及缺失改善情形，督促業者落實安全管理。

圖／台中市政府經濟發展局 提供
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在自助洗衣店安全管理方面，配合「臺中市自助洗衣店安全管理自治條例」施行，經發局今年啟動安全查核，截至115年10月底已完成450家次，促使裝設微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置之店家增至540家，成長逾5成，顯示業者安全設備逐步提升。面對全市727家自助洗衣店，市府將持續針對瓦斯與一氧化碳警報器、滅火器及監視錄影等安全設備進行實地查核與輔導，督促業者落實自主檢查，保障民眾消費安全。

圖／台中市政府經濟發展局 提供
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經發局進一步表示，今年特別以「自助洗衣店瓦斯洩漏」為情境，於10月16日在中台灣影視基地辦理災害防救演練，由欣林天然氣公司執行，模擬地震造成管線洩漏的狀況，演練重點包括緊急事故通報、氣源遮斷、瓦斯偵測警報與緊急遮斷設備連動，以及設備功能檢測，藉由實際操作驗證安全設備效能，強化各公司事故應變及緊急搶修能力。經發局指出，災害雖然無法預測，但應變可以事先準備，透過定期演練及經驗交流，才能確保事故發生時迅速應變、降低災害影響。

經發局強調，公共安全不能只靠事故發生後的搶修，更重要的是平時預防及制度落實。未來將持續落實定期查核、不定期抽查、專業輔導及災害演練，並逐步完善相關法規制度，從源頭預防、設備防護到事故應變全面提升安全管理效能，打造市民安心用氣、安全消費的生活環境。

圖／台中市政府經濟發展局 提供
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