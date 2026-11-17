從長者夜間行走安全、偏鄉閱讀陪伴，到電廠檢修管理，高中職學子將生活觀察化為科技提案，為永續議題尋找解方。台灣三星第七屆「Solve for Tomorrow」創意提案競賽11月13日舉行決賽暨頒獎典禮，由國立宜蘭高級中學「賈簡陳除」團隊，以整合夜間照明、跌倒感測與通報功能的「Eco-Step 自發電追蹤鞋」奪下首獎，獲得新台幣20萬元獎金，以及包含Galaxy Z Flip8在內、總價值近15萬元的三星產品。

特優獎由國立臺南家齊高級中等學校與桃園非學校型態實驗教育學生組成的「琪心赫力」團隊獲得，以AI互動伴讀協助孩子閱讀、理解紙本繪本，並活化既有圖書資源；高雄市立三民高中「智慧電網」團隊，則以結合AI輔助、電子紙與網路平台的「電子紙掛卡系統」獲得優選獎，提出減少電廠紙本作業與人工核對負擔的管理方案。

台灣三星第七屆「Solve for Tomorrow」競賽決賽成果揭曉，參賽學子以科技與創意回應社會及環境議題。 圖／台灣三星電子 提供

全台17縣市參與 逾150組隊伍創歷年新高

三星電子推動的全球教育計畫「Solve for Tomorrow」，鼓勵青年運用科學、技術、工程與數學（STEM）知識，回應社會與環境挑戰。台灣自2020年舉辦以來，今年邁入第七屆，以「新思維，心技術，永續星未來」為主題，吸引全台17縣市、逾150組隊伍及超過600位師生參與，徵件數創下歷年新高。

競賽聚焦「永續社會」與「永續環境」兩大方向，歷經約9個月賽程與培力，最終由8組團隊進入決賽。主辦單位透過三階段賽制，安排永續參訪、設計思考課程、跨域業師指導與歷屆校友經驗分享，陪伴學生從釐清問題、發想創意，一步步走向原型實作。今年也首度導入AI協作課程，讓學生練習運用新工具推進提案，同時建立判斷與驗證資訊的能力。

三星電子行動通訊事業部企業解決方案副總經理李元榮表示，三星秉持「共創未來！賦能予人」的理念，持續推動「Solve for Tomorrow」創意提案競賽。今年學生將STEM知識與創新科技應用於銀髮照護、災害應變及教育等議題，展現年輕世代回應社會需求的行動力。三星也將持續提供培力資源，協助學生將創意發展為具體可行的方案。

首度導入AI協作課程 培養提問、判斷與驗證能力

AI為內容創作、程式開發及原型製作帶來更多可能，但如何提出問題、判讀結果並進一步驗證，也成為學習過程的重要環節。

台灣三星今年攜手IxDA Taiwan，首度於設計思考工作坊導入AI實作課程，培養學生的「人機協作思維」，學習將AI作為發想與實作的協作工具。搭配設計思考導師與跨域業師指導，協助團隊梳理使用者需求，將科技工具運用於提案發展與原型製作。

決賽作品涵蓋照護、教育、能源與防災等領域，也讓評審從不同專業看見學生的解題能力。天下永續會會長熊毅晰肯定學生從真實問題出發，運用科技與創意回應社會需求，將永續理念轉化為行動；為台灣而教基金會（TFT）董事長林妍希則關注學生如何理解不同群體的需求，透過反覆思考與修正，提出以人為出發點的科技方案。

創新策略顧問陶韻智認為，多項決賽作品已展現新創與商業開發潛力，若持續深化，有機會發展為具市場應用價值的方案。臺灣大學資工系教授陳縕儂則指出，當AI成為學習工具，更需要培養青年主動提問、查證、獨立思考與綜合判斷的能力，也期待學生將參賽累積的同理心與行動力帶回日常，持續關注社會議題。

首獎「Eco-Step 自發電追蹤鞋」 從日常鞋款回應長者照護需求

獲得首獎的「賈簡陳除」團隊，從長者居家安全需求出發，設計「Eco-Step 自發電追蹤鞋」，將壓電發電、定位追蹤與步態分析技術整合於日常鞋款，並結合夜間照明、跌倒感測與通報功能，讓照護工具融入生活。

國立宜蘭高級中學「賈簡陳除」團隊，以「Eco-Step 自發電追蹤鞋」獲得台灣三星第七屆「Solve for Tomorrow」競賽首獎。 圖／台灣三星電子 提供

依團隊提案，鞋款透過行走產生電力，搭配無線充電機制，降低裝置斷電風險；系統則結合跌倒、異常活動與走失狀況偵測，並運用AI分析步態變化，提供風險預警。

團隊也將串接Samsung Find與SmartThings平台納入設計，嘗試整合定位、居家裝置與照護資訊，提出兼顧長者安全、健康照護與永續節能的智慧鞋方案。

「Eco-Step 自發電追蹤鞋」整合夜間照明、跌倒感測與通報功能，從日常鞋款出發，回應長者居家照護需求。 圖／台灣三星電子 提供

「賈簡陳除」團隊手持自發電追蹤鞋原型，在成果展區介紹作品設計。 記者王聰賢／攝影

特優獎「AI繪本精靈」 讓既有館藏成為互動伴讀資源

「琪心赫力」團隊以「點亮偏鄉書架：AI繪本精靈的資源重生與教育平權計畫」獲得特優獎，將關注焦點放在閱讀陪伴與教育資源的運用。

國立臺南家齊高級中等學校與桃園非學校型態實驗教育學生組成的「琪心赫力」團隊，以AI繪本伴讀提案獲得特優獎。 圖／台灣三星電子 提供

團隊運用AI多模態技術與GPT-4o Realtime API，將圖書館既有的紙本繪本轉化為可互動的智慧伴讀資源，透過角色對話、即時回饋與個人化引導，協助孩子理解故事內容、練習口語表達。

這項提案除了希望補足導讀人力，也著重活化既有館藏，讓書架上的閱讀資源有更多被使用的機會，將教育平權與資源永續結合，回應不同學習環境中的閱讀需求。

「琪心赫力」團隊運用AI多模態技術，將既有紙本繪本轉化為可互動的智慧伴讀資源，結合閱讀陪伴與館藏活化。 圖／台灣三星電子 提供

決賽成果展區中，團隊成員「琪心赫力」團隊的AI繪本伴讀系統，透過平板與紙本繪本互動，引導孩子理解故事、練習口語表達。 記者王聰賢／攝影

優選獎「電子紙掛卡系統」 減少紙本核對、整合檢修資訊

高雄市立三民高中「智慧電網」團隊，則從電廠檢修作業中的掛卡管理切入，以「電子紙掛卡系統」獲得優選獎。

高雄市立三民高中「智慧電網」團隊，以「電子紙掛卡系統」獲得優選獎，提出兼顧管理效率與環保的電廠作業方案。 圖／台灣三星電子 提供

團隊針對傳統紙本掛卡容易遺失、破損，以及人工核對負擔等問題，提出整合AI輔助、電子紙物聯網裝置與網路平台的管理方案，將紙本資訊轉為可更新、同步的數位作業流程。

系統規劃風險預警、值班摘要、工作分類、掃碼回報與即時同步等功能，協助不同單位掌握作業進度，減少重複核對與紙張耗用，為電廠管理提出兼顧效率、作業安全與環保的解方。