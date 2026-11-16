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兒科住院醫師招募回溫？醫學中心仍缺人 院方揭關鍵：少子化+工作負擔沉重

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師指出，影響年輕醫師選擇兒科的因素相當複雜，包括少子化衝擊、對未來職涯發展的疑慮，以及兒科工作負擔沉重等。此為示意圖。聯合報系資料照
醫師指出，影響年輕醫師選擇兒科的因素相當複雜，包括少子化衝擊、對未來職涯發展的疑慮，以及兒科工作負擔沉重等。此為示意圖。聯合報系資料照

兒科醫師人力荒出現轉機？並非所有醫學中心都迎來曙光。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，長庚兒科住院醫師至今仍未招滿，缺額「還是不少」，即使醫院積極調整薪資、改善工作環境，仍難以吸引足夠年輕醫師投入，顯示兒科人力荒尚未全面緩解。

台大醫院今年第一階段已有8人加入，若加上可能選擇分院的1人，將達9人，後續有機會補足缺額。但同樣身為大型醫學中心的林口長庚，卻仍面臨不同處境。邱政洵指出，長庚兒科住院醫師招募情況並不理想，目前仍有不少缺額，臨床人力持續吃緊。

邱政洵坦言，影響年輕醫師選擇兒科的因素相當複雜，包括少子化衝擊、對未來職涯發展的疑慮，以及兒科工作負擔沉重等，都是重要原因。尤其，兒科醫師不僅必須照顧一般門診病童，還需承擔新生兒、兒童急重症及罕見疾病等醫療工作，尤其醫學中心肩負重症照護與人才培育責任，人力不足的影響更為明顯。

為改善兒科人力困境，政府近年透過「健康台灣」相關計畫、兒科醫療給付調整及醫師留任獎勵等措施，希望提高年輕醫師投入意願。邱政洵觀察，各醫院獲得的計畫資源並不相同，不能因為部分醫院招募改善，就認為整體兒科人力問題已經解決。

「長庚醫院也持續努力改善待遇，包括調整住院醫師薪資、優化訓練環境，以及設法減輕工作負擔，希望增加年輕醫師選擇兒科的誘因。」邱政洵指出，薪資並非唯一考量，如何讓醫師在合理的工作負荷下，兼顧專業訓練、職涯發展與生活品質，同樣是留住人才的重要關鍵。

除了住院醫師招募不足，兒科醫師完成專科訓練後是否願意留在醫學中心，也是另一項挑戰。邱政洵過去曾指出，兒科醫師完訓後，約六至七成選擇往基層發展，留在醫院的比例相對有限。若年輕醫師持續流向基層，恐使醫學中心兒童急重症照護與次專科人才培育面臨更大壓力。

邱政洵強調，醫院會持續改善薪資、訓練制度及工作條件，但也期盼政府給予更多支持，讓不同醫療機構都能獲得適當資源。兒科人力問題並非單靠加薪就能解決，唯有改善整體執業環境，才能真正提高年輕醫師投入意願，避免兒童醫療人力持續出現斷層。

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