吸菸傷腦！280萬人研究揭失智風險增31% 每天一包菸風險更高

吸菸不只傷肺、傷心臟，還可能加速大腦退化！澳洲最新一項涵蓋280萬人的大型研究發現，與從不吸菸者相比，目前吸菸者罹患失智症的風險增加31%，其中阿茲海默症風險增加40%，血管性失智症風險更增加52%。研究也發現，吸菸量愈大，失智風險愈高，每天吸一包菸（20支），失智風險增加34%。

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然指出，這項由澳洲柯廷大學（Curtin University）所主導的研究，彙整61項前瞻性世代研究、約280萬人的追蹤資料，研究成果近日發表於國際醫學期刊「eClinicalMedicine」，是近十多年來針對吸菸與失智症關聯的重要大型統合分析。

研究顯示，吸菸與失智風險具有明顯的劑量反應關係。相較於從不吸菸者，每天吸10支菸的人，失智風險增加16%；每天吸20支菸者，風險則增加34%。從數據資料來看，吸菸量愈大，未來發生認知功能退化的風險也愈高。

研究也發現，過去曾吸菸、但已戒菸者的失智風險，較目前仍持續吸菸者低約19%，顯示戒菸可能有助降低失智風險。台灣醫界菸害防制聯盟表示，失智症並非單純健忘，而是大腦認知功能逐漸退化，可能影響記憶、語言、思考、判斷及日常生活能力，除了患者本身，也對家庭照顧及社會資源造成沉重負擔。

隨著研究證據累積，民間團體也呼籲加速修法。台灣拒菸聯盟指出，立法院已就「菸害防制法」修正草案中，將菸品容器健康警示圖文面積由現行50%提高至85%的規定，完成委員會審查及黨團協商，呼籲盡速完成三讀程序，強化菸害警示效果。

董氏基金會表示，菸盒警示圖文不僅能提醒吸菸者健康風險，也有助降低菸品對青少年的吸引力。未來除擴大警示面積，更應將「吸菸危害大腦健康」、「吸菸增加失智風險」納入警示內容，讓民眾了解吸菸可能造成的長期傷害。

過去民眾對吸菸危害的認知，多集中於肺癌、心血管疾病，卻容易忽略大腦健康，應將失智風險納入菸害防制宣導。台灣拒菸聯盟強調，戒菸不只是為了預防癌症、保護心肺，更是守護晚年記憶與生活自主能力的重要一步。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康