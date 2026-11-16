婦20公分傷口嚴重潰爛險遭截肢 豐原醫院跨科治療助恢復行走

69歲婦人患有慢性疾病，因下肢血液循環不良，右腳傷口遲無法癒合，甚至惡化為蜂窩性組織炎及組織壞死，傷口達20公分，嚴重至骨骼外露，一度面臨大範圍截肢危機，衛福部豐原醫院經檢查發現婦人下肢血管嚴重阻塞，血管外科先施以下肢動脈繞道手術，改善患肢血液循環，整形外科再接力清創及負壓傷口治療，經3個月照護，傷口終於癒合，成功保住右腳，患者也恢復正常行走能力。

豐原醫院整形外科醫師蔡政龍表示，糖尿病及周邊動脈疾病患者因血液循環不佳，傷口容易反覆感染、組織壞死，甚至面臨截肢。這名患者雖然透過血管繞道手術改善血流，但因傷口範圍大且已有骨骼外露，仍難以單靠一般換藥處理，整形外科團隊因此採取負壓傷口治療，利用特殊敷料覆蓋傷口，連接負壓裝置持續移除多餘滲液、減少局部水腫，並促進肉芽組織生長，協助傷口修復。

蔡政龍指出，該名患者約20公分的傷口，經過3次清創手術及持續4周的負壓治療後，逐漸長出健康肉芽組織，成功覆蓋原本外露的骨骼，後續再搭配傷口敷料照護，最終逐步癒合。他強調，恢復血流只是保肢的第一步，後續的感染控制、清創與傷口修復同樣重要，透過血管外科與整形外科跨科合作，才能降低大範圍截肢的風險。

蔡政龍提醒，糖尿病、腎臟疾病及周邊動脈疾病患者，若發現足部傷口久未癒合，或出現腳趾變黑、患肢冰冷、紅腫疼痛及異常分泌物等情形，應儘速就醫，避免小傷口演變成嚴重感染或組織壞死，尤其糖尿病患者可能因神經病變而不易察覺傷口惡化，切勿因不痛就輕忽。

蔡政龍強調，負壓傷口治療非適用所有傷口，須由醫師依血液循環及感染情況評估，提醒患者平時應控制血糖、定期檢查足部並避免赤腳行走，及早治療才能把握保肢機會。