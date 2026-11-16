為了回「嘉」再考一次！現職森林護管員勇奪榜首 11名山林尖兵出爐

林業及自然保育署嘉義分署森林護管員甄試今天放榜，28名考生爭取11個名額，錄取9男、2女。其中，現職新竹分署烏來工作站黃姓護管員，為返鄉回「嘉」服務重新應試，勇奪榜首；都市計畫碩士柯姓考生首次報考，也拿下第二名。

嘉義分署表示，這次甄試於14、15日舉行，錄取者背景多元，涵蓋森林、都市計畫、金融、外語、媒體設計、園藝及幼保等領域，為森林巡護工作注入不同專業人才。

榜首黃姓考生原本已在新竹分署烏來工作站擔任森林護管員，為了回到嘉義服務，決定再次接受甄試挑戰，憑藉既有工作經驗及充分準備順利奪冠。第二名柯姓考生畢業於國立臺北大學都市計畫研究所，因喜愛戶外工作型態，決定跨領域挑戰森林護管員，首次應試就獲錄取。

森林護管員工作不僅需要專業知識，更要有充足體力。首階段術科測驗14日在國立嘉義大學林森校區登場，考生須先通過150 c.c.循環檔機車實地騎乘測驗，共24人過關。

接著進行負重跑走測驗，考生必須背負20公斤沙包完成1500公尺，男性須在12分鐘內、女性13分30秒內完成。考生在豔陽下奮力跑走，最終18人通過體能考驗，取得參加第二階段甄試資格。

15日接續舉行筆試及口試，筆試題目由林業及自然保育署統一遴選委員入闈命題，作文由外聘大學教授閱卷，口試則由資深主管擔任委員，確保甄試公平公正。

嘉義分署表示，森林護管員是守護山林的第一線人員，工作涵蓋森林資源管理、查緝濫伐濫墾、自然步道巡護、野生動植物調查及棲地保育，必要時還須日夜埋伏，防範不法行為。

面對山區多變天候及氣候變遷帶來的挑戰，護管員須具備體能、專業知識及應變能力。此次錄取11名生力軍，預定2027年1月4日報到，投入嘉義山林守護行列。