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手機就是處方箋 高雄榮總串聯50家藥局掃碼就能領藥

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄榮總推動電子處方箋，串聯50家社區藥局，民眾透過手機掃碼即可領藥，提升便利性。圖／高雄榮總醫院提供
高雄榮總推動電子處方箋，串聯50家社區藥局，民眾透過手機掃碼即可領藥，提升便利性。圖／高雄榮總醫院提供

看完醫生，手機就是處方箋！高雄榮民總醫院與50家社區藥局合作推動電子處方箋，民眾只要憑手機QR Code即可領藥，藥師調劑紀錄最快3秒回傳健保雲端，不僅降低重複領藥風險，也讓醫療服務邁向無紙化。

高雄榮總今舉辦推動節能減碳數位電子處方箋成果分享會，率先導入符合國際標準的醫療資料格式，打破過去醫院與社區藥局資訊系統各自獨立、難以互通的限制，今年已完成逾100張符合規範的電子處方箋開立及上傳。

高雄榮總指出，過去民眾看診後，需持處方箋到社區藥局領藥，如今透過電子處方箋平台，醫師開立處方後約3至5分鐘，病患即可透過「eipm線上服務網」App，或健保署「健保快易通」App，搭配虛擬健保卡身分認證，查閱專屬處方QR Code，讓手機直接化身處方箋。

藥師只要掃描民眾手機QR Code，即可取得處方資訊進行調劑，3至5秒內調劑紀錄回傳健保雲端，讓領藥資訊即時更新，降低重複領藥風險，不只病患方便，也打破醫院與藥局間「資訊孤島」困境。

電子處方箋涉及病患個資及用藥安全，資安防護也是關鍵，平台採取多重資訊安全機制，確保處方內容不遭任意竄改，符合政府高資安風險等級規範，以身分驗證及資料存取授權，保障病患隱私。

此外，高雄榮總團隊自行開發調劑流程驗證工具，能從處方開立、藥局調劑到資料回傳進行完整測試與稽核，確保跨系統運作順暢，避免資訊落差。

高雄榮總表示，電子處方箋除了節能減碳，更重要的是串起醫院與社區藥局數位服務，未來將把推動經驗延伸至高雄市立聯合醫院，結合藥師公會全聯會推廣計畫，逐步擴大智慧領藥服務範圍，讓民眾就醫、領藥更加便利安全。

高雄榮總推動電子處方箋，串聯50家社區藥局，民眾透過手機掃碼即可領藥，提升便利性。圖／高雄榮總醫院提供
高雄榮總推動電子處方箋，串聯50家社區藥局，民眾透過手機掃碼即可領藥，提升便利性。圖／高雄榮總醫院提供

高雄榮總推動電子處方箋，串聯50家社區藥局，民眾透過手機掃碼即可領藥，提升便利性。圖／高雄榮總醫院提供
高雄榮總推動電子處方箋，串聯50家社區藥局，民眾透過手機掃碼即可領藥，提升便利性。圖／高雄榮總醫院提供

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