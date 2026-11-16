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聯合報揭開叫車平台安全漏洞 獲消費者權益報導獎佳作

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
聯合報採訪報導「揭開叫車平台安全漏洞」，今獲得115年消費者權益報導獎平面及網路（文字）類即時報導獎佳作。聯合報系資料照
聯合報採訪報導「揭開叫車平台安全漏洞」，今獲得115年消費者權益報導獎平面及網路（文字）類即時報導獎佳作。聯合報系資料照

叫車平台便利性日益受到民眾依賴，但乘車安全與平台責任卻長期遭忽略。聯合報採訪報導「揭開叫車平台安全漏洞」，今獲得115年消費者權益報導獎平面及網路（文字）類即時報導獎佳作。

今年初，政大雙學士替代役溫男，透過Bolt平台叫車回家，途中遭司機「丟包」台六四線快速道路，不幸被四輛汽車輾過身亡。此外，另有女子在一七三平台叫車，被司機載到河堤性侵得逞，該平台司機最近又傳出騷擾女主播。叫車平台改變了民眾出行方式，但付費叫來的車，卻出現安全與求償保障的重大漏洞。

本報報導從乘客遭「丟包」輾斃，追查當平台掌握司機招募、派單、收費等關鍵營運環節，一旦發生事故或犯罪，乘客的安全保障、申訴與求償卻是三不管。

採訪記者甘芝萁表示，過去社會普遍認為叫車App方便、司機素質好，卻很少關注乘車安全如何確保。Bolt來台時主要與財經記者接觸，將自身定位為新科技服務媒合平台，忽略叫車服務時更重要的乘客安全責任。事發後，Bolt台灣區總經理至今未正式道歉，僅表示遺憾，平台一方面持續強調安全與服務多元，另方面卻對事件消極回應，是傷害消費者信任。

採訪記者胡瑞玲指出，類似危險可能發生在每個人身邊，乘車安全並非遙遠的議題。透過媒體報導與監督，交通部10月預告修法，預計本月底至12月初將叫車平台納管定案，未來平台及派遣車隊均須承擔責任，避免事件發生後互相推諉。期盼制度上路後持續檢視成效，讓民眾無論透過電話、App叫車或路邊攔車，享有更好的乘車品質與安全保障。

政大 消費者 聯合報 Bolt

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