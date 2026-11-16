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台大兒醫家庭資源中心煥新 助家長解惑、減輕就醫焦慮

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大兒童醫院今天舉辦「家庭資源中心」煥新啟用記者會。記者廖靜清／攝影
台大兒童醫院今天舉辦「家庭資源中心」煥新啟用記者會。記者廖靜清／攝影

台大兒童醫院今天舉辦「家庭資源中心」煥新啟用記者會，打造兼具親子共讀、疾病衛教及心理支持的醫療級友善空間。台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立表示，兒童醫療不應只有診斷與治療，更應協助孩子及家長理解疾病、熟悉就醫過程，降低住院帶來的心理壓力。

呂立指出，台大兒童醫院肩負兒童重症醫療及全國轉診的重要任務，住院病童涵蓋先天性心臟病、兒童癌症、呼吸系統疾病、神經系統疾病、腎臟疾病，以及過敏、氣喘等不同病症。由於疾病種類繁多，住院原因與治療方式也各不相同，醫療團隊必須依照病童症狀及個別需求，安排適當檢查與治療。

對於首次陪伴孩子住院的家長而言，許多挑戰接踵而來。呂立說，孩子可能因疾病住進一般病房，也可能需要加護病房照護，面對不同醫療處置，家長難免感到緊張。除了醫護人員提供說明與協助，院方也希望透過繪本、故事及衛教資源，讓孩子以容易理解的方式認識醫院，減少對未知的恐懼。

呂立回憶，家庭資源中心構想始於民國99年，當時信誼基金會原本希望捐贈一座親子圖書館，但考量台北已有不少親子閱讀空間，兒童醫院更需要具有醫療特色的支持服務，決定以國外兒童醫院的家庭資源中心為參考，結合閱讀、疾病知識及親子支持功能，建立不同於一般圖書館的服務模式。

「孩子生病時，常常會問為什麼是我生病？為什麼要接受這些治療？」呂立說，家庭資源中心蒐集健康教育、親子教養、疾病介紹及就醫經驗等書籍與影音資料，也展示病童創作，讓孩子在閱讀與互動中理解疾病，並透過其他病童的生命故事，獲得陪伴與支持。

與一般親子遊戲空間最大的不同，在於家庭資源中心具有醫療衛教及資訊引導功能。呂立表示，有些家長或孩子面對醫師、護理師時，可能不好意思提出疑問，資源中心便能扮演另一個溝通窗口，由服務人員協助查找資料、討論問題，必要時再邀請醫護人員提供專業解答。

進入人工智慧時代，網路醫療資訊唾手可得，卻不見得正確。呂立指出，中心也整合相關病友團體、基金會及疾病衛教資源，協助家長辨識可靠資訊，避免因錯誤訊息增加不必要的焦慮。目前每個月大約提供500人次的服務量，提供親子閱讀、學習、交流與喘息的空間，也協助病童與家長在就醫期間獲得心理支持。

台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立表示，家庭資源中心不只是提供書籍與活動的場所，更是連結醫療團隊、病童與家長的重要橋梁。記者廖靜清／攝影
台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立表示，家庭資源中心不只是提供書籍與活動的場所，更是連結醫療團隊、病童與家長的重要橋梁。記者廖靜清／攝影

台大 焦慮 家庭

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