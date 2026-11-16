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醫護百日減重61.9公斤！中醫大新竹附醫推健康促進 獲運動企業認證

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院推動員工健康促進，透過運動課程、營養諮詢及健康管理，鼓勵同仁養成運動與健康飲食習慣，獲運動部全民運動署「運動企業認證」。圖／醫院提供
中國醫藥大學新竹附設醫院推動員工健康促進，透過運動課程、營養諮詢及健康管理，鼓勵同仁養成運動與健康飲食習慣，獲運動部全民運動署「運動企業認證」。圖／醫院提供

中國醫藥大學新竹附設醫院推動員工健康促進，透過運動課程、營養諮詢及健康管理，鼓勵同仁養成運動與健康飲食習慣，獲運動部全民運動署「運動企業認證」。全台共有169家企業、29家醫院獲認證，院長陳自諒表示，此次獲獎展現醫院推動健康職場的成果，由執行長張宜真代表接受運動部常務次長洪志昌頒獎。

陳自諒指出，醫院推動健康職場有3大特色，包括多元課程、專業指導，每周安排瑜珈、KPOP舞蹈、核心及伸展等多元課程。其次，社團經營 、 多元設施，提供健身房、桌球、匹克球等設施及運動補助。最後是主管帶頭 、全院參與一起動，凝聚團隊力。從路跑、泳渡到各項運動課程，主管以實際行動參與，帶動全院同仁一起投入，促進健康並凝聚團隊向心力。

執行長張宜真表示，今年4月13日至7月21日，醫院舉辦為期100天的員工減重班，共20人參與，累計減重61.9公斤，活動滿意度達4.78分（滿分5分）。參與同仁平均體脂率下降1.2個百分點，腰圍及臀圍分別減少3.1公分、1.5公分，展現持續運動與飲食調整的健康成效。

其中，一名護理師積極參與減重班，累計參加25堂以上團體運動課程，並接受3次營養師諮詢，成功減重3.3公斤。最令她感到欣慰的是，過去健康檢查的異常數值也有明顯改善，讓她更有動力持續培養健康生活習慣。

陳自諒表示，健康員工是優質醫療服務的基礎，醫護團隊照顧好自己，才能更有力量照顧他人。未來將持續推動健康促進措施，打造身心健康的友善職場，讓運動成為習慣、健康成為文化。

此次獲獎展現醫院推動健康職場的成果，由執行長張宜真（右）代表接受運動部常務次長洪志昌頒獎。圖／醫院提供
此次獲獎展現醫院推動健康職場的成果，由執行長張宜真（右）代表接受運動部常務次長洪志昌頒獎。圖／醫院提供

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