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東元醫院創院31周年 近5年累計調薪25%搶人才

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
東元綜合醫院創院邁入31周年，於11月14日舉辦「31週年院慶暨員工親子家庭日活動」。圖／東元醫院提供
東元綜合醫院創院邁入31周年，於11月14日舉辦「31週年院慶暨員工親子家庭日活動」。圖／東元醫院提供

東元綜合醫院創院邁入31周年，於11月14日舉辦「院慶暨員工親子家庭日活動」。面對醫療產業人才競爭與人力招募挑戰，醫院指出，近5年累計調薪達25%，每年平均調薪約5%，並提供專業培訓補助、獎助學金及員工子女教育優惠，打造友善職場，提升人才招募與留任競爭力

副院長黃禹仁指出，東元綜合醫院擁有超過1000名員工，持續優化薪資與福利制度。大學護理師平均年薪約80至110萬元; 專科護理師平均年薪達100至150萬元; 新進藥師年薪突破百萬元，另提供租屋補助、專業證照培訓補助等措施。

在人才培育方面，推出多元獎助學金制度，每人最高可獲24萬元獎助學金，護理公費生補助最高達60萬元，鼓勵青年學子投入醫療專業，建立完善的人才培育與留任環境。

醫院強調，重視員工家庭需求，透過相關企業星苗康乃薾教育體系，提供員工子女從托嬰中心、幼兒園、國小、國中到高中的完整教育資源，並享有優先入學優惠，協助員工減輕育兒及就學負擔。

院長黃忠山表示，31年來，東元綜合醫院始終站在守護地方健康的第一線，身為新竹縣唯一重度級急救責任醫院，除肩負急重症醫療任務，也持續投入設備更新與專業技術提升，落實以病人為中心的醫療理念。

專科醫療方面，全新乳房醫學中心導入高階超音波影像掃描儀，提供乳房、甲狀腺、腹部及四肢等精密檢查，協助醫師掌握軟組織細微結構，提升診斷與追蹤品質。婦幼照護方面，星悅產後護理之家頭份館預計今年底開幕，竹北館明年完工；另東元高級健康管理中心預計明年完工，未來提供個人及企業客製化健檢服務，拓展預防醫學量能。

副院長劉雅文表示，東元將持續推動智慧醫療，導入AI、數位病歷及臨床決策支援系統，提升醫療資訊整合與作業效率，並結合公益及社區健康促進，精進健康照護品質。

醫院強調，重視員工家庭需求，透過相關企業星苗康乃薾教育體系，提供員工子女從托嬰中心、幼兒園、國小、國中到高中的完整教育資源，並享有優先入學優惠。圖／東元醫院提供
醫院強調，重視員工家庭需求，透過相關企業星苗康乃薾教育體系，提供員工子女從托嬰中心、幼兒園、國小、國中到高中的完整教育資源，並享有優先入學優惠。圖／東元醫院提供

東元 醫院 競爭力

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