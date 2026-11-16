生小孩怎7天前預知？祭儀殺豬申請繁瑣惹民怨 原民會允月底前提解方

日前花蓮秀林鄉公所公告提醒，傳統祭儀用豬若要在屠宰場外宰殺，必須提前7天申請，還得經過公所、縣府兩階段審查，繁瑣的序引發不滿。今日立院內政委員會排審原民會預算，立委黃捷、高金素梅皆質詢此一議題，原民會主委曾智勇表示，原民會已與農業部協商，月底前會提出解決方案。

高金素梅指出，原民從孩子出生、婚聘喜事、豐年祭、部落締約、家族和解，甚至專家學者造訪部落向頭目致意，都必須殺豬與分享，這不僅承載祖先禮俗，更是家人牽掛與部落重新凝聚的重要時刻。

高金素梅批評，農業部自2006年公告相關規定，但近五年只有8件申請案。防檢署今年3月發函要求嚴格執行，規定殺豬須提前7天申請、經過鄉公所及縣政府兩關審查，且必須由部落合法協會提出，個人不得自行申請。她質疑，孩子出生根本無法提前7天預知，「政府要帶頭消滅原住民的傳統文化嗎？」

高金素梅表示支持防疫，但絕不能為了行政管理方便而犧牲族人的文化權益。她日前已召開兩次協調會，並提出四項具體結論與訴求；將申請期限從提前7天改為3天內辦理完成；將兩階段審查簡化為一階段「隨到隨辦」；放寬個人也能透過村幹事提出申請；建立單一窗口，避免族人四處奔波。

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