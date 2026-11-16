快訊

日職／火腿宣布3台將續留 林家正本季一軍0出賽喊話拚站穩位置

23歲「超人力霸王」女星驟逝！下月新片上映成遺作

嘉義高中生遭綁推地下室不敢返校！轉學碰壁 教育處急洽3校安置

聽新聞
0:00 / 0:00

TPASS 2.0開放LINE Pay申請 最快12月累計回饋金

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
即日起，民眾可使用LINE Pay Money申請累積TPASS 2.0優惠回饋。聯合報系資料照
即日起，民眾可使用LINE Pay Money申請累積TPASS 2.0優惠回饋。聯合報系資料照

為鼓勵使用公共運輸，交通部公路局推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠，民眾可使用悠遊卡、一卡通、愛金卡或電子支付帳戶登錄TPASS 2.0，累積一定次數享有回饋。為提供更便利服務，即日起再新增LINE Pay Money交通乘車碼，12月1日起可開始累計TPASS 2.0常客回饋金。

公路局自2025年推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠，民眾使用3家電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）或電子支付帳戶登錄TPASS 2.0，搭乘公共運輸累計一定次數即可享有優惠回饋。

公路局指出，目前完成登錄TPASS 2.0政策會員約有72.5萬人，其中已有約28.2萬人以悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay登錄。

公路局宣布，即日起，擁有廣大用戶的LINE Pay Money也將加入TPASS 2.0適用載具之列，用戶可於LINE Pay乘車碼畫面點選「常客優惠」選項，並依操作步驟完成登錄作業，自今年12月1日起，以LINE Pay乘車碼掃碼乘車，即可納入累計公共運輸次數及享有TPASS 2.0常客回饋優惠。

另外，公路局強調，自2023年TPASS政策上路實施後，民眾使用相當踴躍，今年1至10月平均每月約有151.6萬人常態使用TPASS政策，其中包含平均每月79.1萬人加值購買定期票，以及72.5萬人成為TPASS 2.0會員，較去年110.6萬人成長37.1%，隨著適用載具增加，預期可持續擴大政策效益。

即日起，民眾可使用LINE Pay Money申請累積TPASS 2.0優惠回饋。圖／交通部公路局提供
即日起，民眾可使用LINE Pay Money申請累積TPASS 2.0優惠回饋。圖／交通部公路局提供

TPASS LINE Pay 悠遊卡

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

兆豐卡自由選登錄卡友消費率破9成 簽帳金額年增83%

Coupang酷澎1111狂購祭7折起再抽11萬元酷澎幣　引進獨家貓咪禮盒「火箭速配」寵愛毛孩

大新竹輕軌 高虹安宣布地下化優先 明年提送中央審查

Coupang酷澎雙11狂購祭天天下單抽好禮　WOW會員再抽史上最高111,111元酷澎幣

相關新聞

TPASS 2.0開放LINE Pay申請 最快12月累計回饋金

為鼓勵使用公共運輸，交通部公路局推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠，民眾可使用悠遊卡、一卡通、愛金卡或電子支付帳戶登錄TPASS 2.0，累積一定次數享有回饋。為提供更便利服務，即日起再新增LINE Pay Money交通乘車碼，12月1日起可開始累計TPASS 2.0常客回饋金。

羊肉爐驚見犬頭「掛羊頭賣狗肉」？爆料者刪文 宜蘭縣府追查中

有民眾的家人在宜蘭買羊肉爐回家吃，倒出來卻見犬齒類動物的頭顱，他把照片貼上網路提醒民眾看清楚，引爆網路譁然，質疑掛羊頭賣狗肉？眾多網友要求公布店家，未料貼文的仲介業者撤文，改稱家人擔心遭到店家威脅才會選擇不公布。縣政府相關單位已介入調查，買賣狗肉要被罰，宰殺狗更涉刑責。

直逼大陸冷氣團！2階段急凍時間曝 賈新興指周五、周六為最冷時刻

冷空氣2階段來襲，急凍時間曝光，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，18日「前菜」鋒面通過加上東北季風南下，高溫將至24度，周三白天高溫更只剩18度，周五「主餐」挑戰大陸冷氣團，水氣轉乾加上輻射冷卻效應，周五晚間至周六清晨最冷，有機會出現14.5至15.3度低溫。

首度左營-嘉義路段測試 高鐵N700ST新車時速飆170公里

高鐵新世代列車N700ST，今日凌晨首度在左營-嘉義路段進行正線測試，車行時速達到預定目標的170公里，完成階段性目標，象徵距離新世代列車正式上線邁進一大步。高鐵公司表示，首批新車將於明年7月1日投入營運，後年9月12組列車全數上路，屆時高鐵車隊將擴增到46組列車，尖峰時段運能可提升25％。

今年首波大陸冷氣團恐報到 專家：本周先濕冷再轉乾冷 這2天最低溫

今年首波大陸冷氣團即將報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，周三鋒面通過後，東北季風隨後增強並南下影響台灣，屆時水氣增多、降雨機率變大且範圍擴大，降溫也明顯，預測此波冷空氣強度很強，有機會達標今年首波大陸冷氣團等級。

最大震度3級！台南7:47發生規模4地震 4縣市有感

中央氣象署發布第80號顯著有感地震報告，台南市安南區今早7時47分發生規模4.0地震，地震深度14公里，最大震度為3級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。