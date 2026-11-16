TPASS 2.0開放LINE Pay申請 最快12月累計回饋金

為鼓勵使用公共運輸，交通部公路局推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠，民眾可使用悠遊卡、一卡通、愛金卡或電子支付帳戶登錄TPASS 2.0，累積一定次數享有回饋。為提供更便利服務，即日起再新增LINE Pay Money交通乘車碼，12月1日起可開始累計TPASS 2.0常客回饋金。

公路局自2025年推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠，民眾使用3家電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）或電子支付帳戶登錄TPASS 2.0，搭乘公共運輸累計一定次數即可享有優惠回饋。

公路局指出，目前完成登錄TPASS 2.0政策會員約有72.5萬人，其中已有約28.2萬人以悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay登錄。

公路局宣布，即日起，擁有廣大用戶的LINE Pay Money也將加入TPASS 2.0適用載具之列，用戶可於LINE Pay乘車碼畫面點選「常客優惠」選項，並依操作步驟完成登錄作業，自今年12月1日起，以LINE Pay乘車碼掃碼乘車，即可納入累計公共運輸次數及享有TPASS 2.0常客回饋優惠。

另外，公路局強調，自2023年TPASS政策上路實施後，民眾使用相當踴躍，今年1至10月平均每月約有151.6萬人常態使用TPASS政策，其中包含平均每月79.1萬人加值購買定期票，以及72.5萬人成為TPASS 2.0會員，較去年110.6萬人成長37.1%，隨著適用載具增加，預期可持續擴大政策效益。