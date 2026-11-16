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明年度森林護管員甄試今放榜 最年輕僅20歲

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
術科測驗之一，應考人自行負重20公斤背包，以背、抱、扛、提等方式完成1500公尺跑走。圖／林業及自然保育署提供
術科測驗之一，應考人自行負重20公斤背包，以背、抱、扛、提等方式完成1500公尺跑走。圖／林業及自然保育署提供

為充實第一線森林巡護人力，農業部林業及自然保育署116年森林護管員甄試今放榜，總計錄取49人，錄取率30.63％，最年輕僅20歲，將自明年1月4日起加入守護山林的行列，薪資最高近5萬。

林業保育署表示，本次甄試到考160人，錄取49人，錄取率30.63％，平均年齡37.27歲，最年長59歲，最年輕20歲，具大學以上學歷者35人，占錄取人數71.43％；具原住民身份者12人，占錄取人數24.49％；女性錄取人數11人，占22.45％。

林業保育署表示，森林護管員長期在山林第一線執勤，除須具備專業知識與臨場應變能力，也需要體能與耐力。因此，術科測驗要求應考人自行負重20公斤背包，以背、抱、扛、提等方式完成1,500公尺跑走，男性須於12分鐘內、女性須於13分30秒內完成；筆試則涵蓋森林、自然保育及原住民族等相關法規，並結合實務需求命題，遴選具備第一線勤務基礎知能的人才。

本次錄取人員每月薪酬自3萬3198元起，依年度考核結果逐級晉薪，最高可達4萬9797元，並配合軍公教員工待遇調整情形調薪，服務地點如屬高山或偏遠地區，薪酬可再提高。執行森林火災搶救、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務時，可依勤務項目、級別及參與時數支給山地巡護作業費。

此外，另有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度慰勞假及未休畢慰勞假加班費等。

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