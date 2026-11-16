台南市政府文化局在文化部支持，優化柳營區吳晉淮音樂紀念館展示與導覽服務，繼原有中文數位語音導覽建置後，近期新增台語語音導覽版本，讓遊客透過熟悉的語言感受台灣音樂文化深厚底蘊。

南市府文化局說，吳晉淮是台語流行音樂發展歷程中的重要音樂家，其創作不僅留下許多膾炙人口的經典歌曲，更承載台灣社會不同時期的生活情感與文化記憶。本次台語語音導覽特別邀請母語文學作家林益彰擔任文稿翻譯，並由國立教育廣播電台台語節目主持人「土豆仁」進行語音錄製，以自然生動的台語口吻，帶領民眾走進吳晉淮的音樂世界。

導覽內容依據吳晉淮生平與音樂創作歷程，規劃「在台發展時期」及「赴日時期」兩大核心主軸，涵蓋館內共8個展區。民眾只需使用手機掃描各展區設置的QR Code，即可隨時聆聽導覽內容。

而台語版本另搭配台語文字幕，讓民眾能依照自身參觀步調自由播放或暫停，在聲音與文字的交織中，細細品味展覽所呈現的音樂故事與時代記憶。

文化局指出，目前吳晉淮音樂紀念館常設展已提供中文、日文及英文等多語展示文本，並透過中文及台語數位語音導覽，提供民眾更多元的參觀選擇。此次在文化部「國家語言整體發展方案」支持下，進一步強化台語在文化場館中應用，讓台語不僅是歌曲傳唱的語言，也成為認識歷史、理解文化重要媒介。

更貼近在地音樂底蘊，吳晉淮音樂紀念館增台語數位導覽。記者謝進盛／翻攝

更貼近在地音樂底蘊，吳晉淮音樂紀念館增台語數位導覽。記者謝進盛／翻攝