賞鳥勝地田寮洋正值候鳥過境 新北推羽豐米串聯21店集章換好米

賞鳥勝地貢寮田寮洋目前正值候鳥過境期，新北市農業局今天宣布「羽豐米・鳥豐羽」田寮洋友善推廣活動開跑，自21日起至29日在福隆車站及周邊地區推出集章換好米、假日專業賞鳥小旅行及羽豐米嘣米香表演等豐富活動，歡迎民眾來貢寮走訪。

為讓民眾深度體驗田寮洋的生態之美，11月21日至29日在福隆車站旁將設置信鳥到站服務棧，展示田寮洋的棲地保育歷程，同時串連貢寮在地21間店家推出集章好玩換好米活動，民眾只要走訪合作店家集滿5款羽毛好朋友印章，即可至服務棧兌換羽豐米。假日期間更加碼舉辦羽豐米嘣米香互動展演，讓大小朋友一起品嚐貢寮在地好米並認識在地農業。

農業局表示，除了實體活動外也攜手雄獅旅行社及人禾基金會，於11月22日及29日推出田寮洋小旅行，由專業賞鳥達人帶領民眾配戴專業望遠鏡，實地觀察候鳥姿態與習性，並品嚐以羽豐米製成的特色便當，感受水田與友善農作之間的緊密關係。遊程中不僅可瞭解友善耕作如何為遠道而來的候鳥留下安心停駐的棲地，體驗農業生產與生態保育和諧共好的豐富成果。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市秉持三生有幸─三生永續理念，長期攜手人禾環境倫理發展基金會、農業部林業及自然保育署宜蘭分署、瑞芳地區農會，輔導在地農友轉作友善耕作，透過提早翻犁維持湛水環境，成功為鳥類打造優質的棲息環境。據全球知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，目前在田寮洋紀錄到的鳥類高達383種位居全台第一，市府打造友善農產品牌「信鳥到站」與「羽豐米」，成功將生態保育與在地產業緊密結合，邀請民眾在賞鳥之際，也用行動支持友善耕作的豐碩成果。

新北市農業局宣布「羽豐米・鳥豐羽」田寮洋友善推廣活動正式開跑。圖／新北市農業局提供

新北市打造友善農產品牌「信鳥到站」與「羽豐米」，將生態保育與在地產業緊密結合。圖／新北市農業局提供