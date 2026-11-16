台南安南區發生規模3.2淺層輕震

2026年11月16日12時39分24秒，台南市安南區發生規模3.2的有感地震，震央位於台南市政府西北西方約5.6公里處，震源深度約13.1公里，屬於極淺層地震。此次地震能量釋放不大，屬於輕微規模，雖然地面感受到搖晃，但尚未造成明顯災情。

最大震度2級地區:台南市

本次地震最大震度為2級，表示多數民眾可感受到輕微搖晃，懸掛物或電燈可能微微擺動，靜止的車輛也會輕輕晃動。此震度屬於輕震，人們多能安全維持日常活動，建築物無明顯損壞風險。

根據震度分級，新制將震動分為多個層級，2級為較低震度，尚不需特別採取緊急措施，但提醒民眾保持警覺，注意隨時可能發生的餘震。對於極淺層地震，震感較明顯，但通常不會造成人員或財產傷亡。

雖然此次地震規模不大，民眾仍應熟悉並遵守防震基本守則。室內請採取「趴下、掩護、穩住」動作，避免因為驚嚇移動導致傷害。確保家中物品固定，確認水、電、瓦斯管線完好，以備不時之需。

台灣位處環太平洋地震帶，地震頻繁發生，提升自我保護能力是維護生命安全的重要關鍵。建議民眾隨時關注中央氣象署發布的地震速報，做好災害防範準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）