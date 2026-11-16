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首度左營-嘉義路段測試 高鐵N700ST新車時速飆170公里

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵新世代列車N700ST今日凌晨首度在左營-嘉義路段進行正線測試。圖／高鐵公司提供
台灣高鐵新世代列車N700ST今日凌晨首度在左營-嘉義路段進行正線測試。圖／高鐵公司提供

高鐵新世代列車N700ST，今日凌晨首度在左營-嘉義路段進行正線測試，車行時速達到預定目標的170公里，完成階段性目標，象徵距離新世代列車正式上線邁進一大步。高鐵公司表示，首批新車將於明年7月1日投入營運，後年9月12組列車全數上路，屆時高鐵車隊將擴增到46組列車，尖峰時段運能可提升25％。

高鐵首組新世代列車N700ST自今年8月15日運抵台灣後，正刻逐步完成各項檢測，並首度於正線採階段提速方式依序完成時速40公里、70公里、120公里，最後達到時速170公里的預訂目標，後續相關測試工作將持續按照計劃時程進行。

高鐵表示，今日凌晨首度在左營-嘉義路段進行正線測試，車行時速達預定目標的170公里，完成階段性目標，象徵距離新世代列車正式上線、服務旅客又邁進一大步。新車正線測試的目的不僅為驗證列車性能，更是測試列車與軌道及電車線之間整合度的重要里程碑。

高鐵指出，首組Ｎ700ST新世代列車上線前，需通過69項安全與設備測試，作為新車型導入及驗證的基礎，包含特高壓測試、電池迴路、列車無線電、主電壓系統、駕駛控制系統、煞車系統、車載電腦及列車自動控制系統、車門系統、車重測量、車底設備系統、駕駛室輔助設備，以及廁所、空調系統等旅客服務設備，並在廠區內完成低速運轉測試。

各階段的試車均在完全符合行車安全與可靠的前提下，漸次增加各功能項目及測試速度，直到高鐵列車所有系統功能都符合安全營運的規範。

高鐵表示，本次共引進12組N700ST新世代列車，現正陸續運抵台灣，首批新車將於明年7月1日正式投入營運服務，預計12組新車將在2028年9月全數投入營運，屆時高鐵車隊規模將擴增到46組列車，尖峰時段運能可提升25%，提供旅客更好的營運服務。

新車正線測試車行時速達170公里順利完成階段性目標。圖／高鐵公司提供
新車正線測試車行時速達170公里順利完成階段性目標。圖／高鐵公司提供

各階段之試車均在完全符合行車安全與可靠的前提下漸次增加各功能項目及測試速度。圖／高鐵公司提供
各階段之試車均在完全符合行車安全與可靠的前提下漸次增加各功能項目及測試速度。圖／高鐵公司提供

新車正線測試車行時速達170公里順利完成階段性目標。圖／高鐵公司提供
新車正線測試車行時速達170公里順利完成階段性目標。圖／高鐵公司提供

台灣高鐵新世代列車N700ST今日凌晨首度在左營-嘉義路段進行正線測試。圖／高鐵公司提供
台灣高鐵新世代列車N700ST今日凌晨首度在左營-嘉義路段進行正線測試。圖／高鐵公司提供

各階段之試車均在完全符合行車安全與可靠的前提下漸次增加各功能項目及測試速度。圖／高鐵公司提供
各階段之試車均在完全符合行車安全與可靠的前提下漸次增加各功能項目及測試速度。圖／高鐵公司提供

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