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首度左營-嘉義路段測試 高鐵N700ST新車時速飆170公里
高鐵新世代列車N700ST，今日凌晨首度在左營-嘉義路段進行正線測試，車行時速達到預定目標的170公里，完成階段性目標，象徵距離新世代列車正式上線邁進一大步。高鐵公司表示，首批新車將於明年7月1日投入營運，後年9月12組列車全數上路，屆時高鐵車隊將擴增到46組列車，尖峰時段運能可提升25％。
高鐵首組新世代列車N700ST自今年8月15日運抵台灣後，正刻逐步完成各項檢測，並首度於正線採階段提速方式依序完成時速40公里、70公里、120公里，最後達到時速170公里的預訂目標，後續相關測試工作將持續按照計劃時程進行。
高鐵表示，今日凌晨首度在左營-嘉義路段進行正線測試，車行時速達預定目標的170公里，完成階段性目標，象徵距離新世代列車正式上線、服務旅客又邁進一大步。新車正線測試的目的不僅為驗證列車性能，更是測試列車與軌道及電車線之間整合度的重要里程碑。
高鐵指出，首組Ｎ700ST新世代列車上線前，需通過69項安全與設備測試，作為新車型導入及驗證的基礎，包含特高壓測試、電池迴路、列車無線電、主電壓系統、駕駛控制系統、煞車系統、車載電腦及列車自動控制系統、車門系統、車重測量、車底設備系統、駕駛室輔助設備，以及廁所、空調系統等旅客服務設備，並在廠區內完成低速運轉測試。
各階段的試車均在完全符合行車安全與可靠的前提下，漸次增加各功能項目及測試速度，直到高鐵列車所有系統功能都符合安全營運的規範。
高鐵表示，本次共引進12組N700ST新世代列車，現正陸續運抵台灣，首批新車將於明年7月1日正式投入營運服務，預計12組新車將在2028年9月全數投入營運，屆時高鐵車隊規模將擴增到46組列車，尖峰時段運能可提升25%，提供旅客更好的營運服務。
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