心跳每分鐘140下仍獨自開車返花蓮 男急性心肌炎命危靠葉克膜救回

57歲林姓男子9月因心跳異常加速就醫，當時每分鐘高達140下，卻因舅舅告別式將近，未接受住院治療，還獨自開車從台北返回花蓮，但病情急轉直下，確診嚴重急性心肌炎，導致左右心室幾乎喪失收縮功能，命懸一線，所幸門諾醫院緊急裝置葉克膜搶救，經1個半月治療，終於成功救回生命。

林男長期在台北從事建築模板工作，平時仰賴體力維生，自認身體狀況不錯，雖有高血壓病史，但一直按時服藥，沒想到心臟竟突然出現嚴重問題。

林男返抵花蓮後，因身體極度不適前往醫療院所就診，醫師發現情況危急，隨即轉送門諾醫院，急診團隊檢查發現，他已出現嚴重心臟衰竭及肺水腫，血液無法有效輸送至全身，肺部也因液體積聚影響呼吸，緊急插管後送進加護病房，甚至使用葉克膜維持生命。

門諾醫院心臟外科醫師黃振銘表示，當時林男心臟仍有電氣訊號，卻幾乎無法輸出血液，屬於「無脈搏電氣活動」（PEA），代表心臟已失去有效打血能力，隨時可能停止跳動。

另外，林男在急診及加護病房期間曾出現疑似抽搐症狀，醫療團隊一度擔憂腦部出血，緊急裝置葉克膜後，立即安排腦部電腦斷層，排除明顯出血，再進行心導管檢查，確認冠狀動脈並無狹窄或阻塞。

黃振銘指出，林男心肌相關指數大幅升高，且左右心室收縮功能都嚴重受損，研判為急性心肌炎，透過葉克膜暫時接手心肺循環，確保重要器官獲得足夠血液及氧氣，讓心肌有時間修復，經過約1個半月治療，林男終於脫離險境，目前已能自行走動，持續接受門診追蹤及藥物治療。

「心臟疾病最可怕的地方，前一秒還能說話，下一秒就倒下去了。」黃振銘提醒，心肌炎可能在短時間內迅速惡化，即使患者還能走路、說話，也不代表病情穩定，若醫師建議住院觀察，務必遵從醫囑，切勿自行返家或開車；民眾若出現不明原因心跳加快、胸痛、胸悶、呼吸急促、下肢水腫，或感冒後異常疲倦、胸痛及喘促，都應提高警覺；若發生嚴重胸痛、呼吸困難或昏厥，應立即尋求緊急醫療協助。